Đặc sản bưởi thanh trà được mùa được giá

Vụ thu hoạch năm 2025, đặc sản bưởi thanh trà của thành phố Huế được mùa, được giá, thị trường tiêu thụ được mở rộng nên các nhà vườn phấn khởi.

Hợp tác xã Thủy Biều, phường Thủy Xuân hiện có gần 120 ha bưởi đang cho thu hoạch; trong đó thanh trà 90 ha, diện tích còn lại là giống bưởi khác.

Chính vụ thu hoạch năm 2025 diễn ra từ cuối tháng 8 đến nay, bưởi thanh trà cho năng suất từ 7-8 tấn quả/ha, tăng 2-3 tấn/ha so với năm 2024.

Giá thanh trà năm nay cũng cao hơn các vụ trước, bình quân khoảng 30.000 đồng/kg, cao hơn năm 2024 khoảng 5.000 đồng/kg.

Hợp tác xã Thủy Biều đã sản xuất thanh trà theo hướng VietGAP hữu cơ được gần 9 ha, chiếm 10% tổng diện tích thanh trà của đơn vị này.

Thanh trà sản xuất theo hướng VietGAP hữu cơ bán được giá hơn so với sản xuất truyền thống, với giá bán khoảng 50.000 đồng/kg, đồng thời được nhiều siêu thị trong cả nước tiêu thụ.

Theo các nhà vườn, năm nay được mùa do thời tiết thuận lợi cho thanh trà sinh trưởng, phát triển, ra hoa đậu quả đến khi cho thu hoạch. Ngoài ra, các hộ trồng thanh trà cũng áp dụng kỹ thuật mới vào chăm sóc thanh trà.

Điểm mới của vụ thu hoạch đặc sản thanh trà năm nay là thị trường tiêu thụ được mở rộng. Để đưa đặc sản thanh trà đi khắp cả nước và vào các siêu thị, Hợp tác xã Thủy Biều đã liên kết với các nhà vườn và doanh nghiệp tiêu thụ loại quả này. Trước đây, các nhà vườn chủ yếu tự tìm đầu ra cho thanh trà.

Bà Lê Thị Lan Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Thủy Biều cho biết, vụ này đơn vị đã đưa 1,5 tấn thanh trà vào hệ thống siêu thị ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Đơn vị đang tiếp tục thực hiện đơn hàng đưa thêm 1 tấn thanh trà vào siêu thị. Ngoài siêu thị, đơn vị cũng đa dạng các hình thức bán hàng thông qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội; đồng thời đẩy mạnh tiêu thụ thị trường ngoài thành phố Huế như: Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Trị.

Đầu năm 2024, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quả “Thanh trà Huế.”

Khu vực địa lý có các xã, phường như Phong Điền, Phong Thái, Hương Trà, Thủy Xuân... Trong số những địa phương trồng thanh trà ở Huế, thanh trà ở phường Thủy Biều cũ, nay là phường Thủy Xuân được cho là nổi tiếng và ngon nhất.

Theo các nhà vườn, thanh trà trồng ở Thủy Biều có điều kiện thổ nhưỡng rất phù hợp, đó là mùa mưa lũ hàng năm vườn trồng được bồi đắp phù sa từ sông Hương. Ngoài ra, các nhà vườn có nhiều kinh nghiệm cũng như áp dụng kỹ thuật mới vào trồng, chăm sóc thanh trà.

Theo các tư liệu lịch sử, dưới thời Nguyễn, hàng năm quả thanh trà - một đặc sản nổi tiếng của phủ Thừa Thiên, đều được tuyển chọn kỹ để dâng tiến vào cung vua.

Xuất phát từ lệ cung tiến sản vật này nên người dân vùng Thủy Biều cùng chính quyền địa phương, đã tổ chức Lễ hội thanh trà hàng năm để tôn vinh đặc sản nổi tiếng của vùng.

Lễ hội thanh trà những năm gần đây, ngoài giới thiệu và quảng bá sản phẩm, còn giới thiệu quy trình trồng và chăm sóc cây thanh trà, Lễ cung tiến thanh trà (thanh trà tiến vua)./.

