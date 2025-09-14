Thế giới

Hàn Quốc-Mỹ củng cố liên minh và thế trận phòng thủ chung

Bộ trưởng hàn Quốc Ahn Gyu Back khẳng định vai trò then chốt của Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong đảm bảo an ninh khu vực, đề nghị Mỹ tăng cường cơ chế răn đe mở rộng.

Đô đốc Samuel Paparo Jr., Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back hội đàm ngày 14/9.. Ảnh: Nguồn Yonhap.
Đô đốc Samuel Paparo Jr., Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back hội đàm ngày 14/9.. Ảnh: Nguồn Yonhap.

Ngày 14/9 tại Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back và Ngoại trưởng Cho Hyun đã có các cuộc gặp riêng rẽ với Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Paparo Jr., trao đổi về tình hình an ninh Bán đảo Triều Tiên và quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ cũng như thúc đẩy hợp tác ba bên với Nhật Bản.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ trưởng Ahn Gyu Back khẳng định vai trò then chốt của Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong đảm bảo an ninh khu vực, đề nghị Mỹ tăng cường cơ chế răn đe mở rộng.

Đô đốc Paparo Jr. nhấn mạnh cam kết phối hợp chặt chẽ và bảo vệ Hàn Quốc theo Hiệp ước phòng thủ chung.

Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác an ninh ba bên Mỹ-Nhật-Hàn nhằm đối phó hiệu quả với những thách thức an ninh đồng thời củng cố thế trận phòng thủ chung.

Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Cho Hyun, hai bên nhất trí đưa quan hệ đồng minh trở thành “liên minh chiến lược toàn diện hướng tới tương lai,” thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như đóng tàu, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc trong duy trì ổn định khu vực./.

