Hàn Quốc-Nhật Bản nâng cấp cơ chế hợp tác an ninh song phương

Chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản đang phối hợp để tổ chức cuộc họp “2+2” giữa cơ quan ngoại giao và quốc phòng ở cấp thứ trưởng vào đầu tháng tới tại thủ đô Seoul, đánh dấu bước nâng cấp đáng chú ý trong cơ chế hợp tác an ninh song phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cơ chế "2+2" trước đây giữa hai nước ở cấp cục trưởng sẽ được nâng lên cấp thứ trưởng, phản ánh mức độ ưu tiên cao hơn trong phối hợp chiến lược song phương. Phía Nhật Bản dự kiến cử Thứ trưởng Ngoại giao Funakoshi Takehiro và quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Kano Koji tham dự.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại hội nghị thượng đỉnh tháng 1 ở Nara đã nhất trí về tầm quan trọng của hợp tác an ninh song phương và ba bên với Mỹ. Việc nâng cấp cơ chế đối thoại phản ánh môi trường địa chính trị ngày càng phức tạp.

Hai bên dự kiến sẽ trao đổi quan điểm về chính sách của chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc, vấn đề Triều Tiên cũng như tác động của tình hình Trung Đông. Đặc biệt, chương trình hạt nhân của Triều Tiên sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm.

Bên cạnh đối thoại chính sách, hai nước cũng đang cân nhắc mở rộng hợp tác thực chất giữa lực lượng quân sự, bao gồm chia sẻ hậu cần và tăng cường huấn luyện chung giữa quân đội Hàn Quốc và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Đây được xem là bước đi nhằm củng cố nền tảng cho hợp tác an ninh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.

Một yếu tố quan trọng khác là sự tương đồng về lợi ích kinh tế-an ninh. Cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều là đồng minh của Mỹ, đồng thời chịu tác động từ biến động tại Trung Đông, đặc biệt là rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng qua eo biển Hormuz. Điều này thúc đẩy nhu cầu tăng cường phối hợp chính sách ở cấp chiến lược./.

