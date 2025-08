HLV tuyển Nữ Campuchia: "Chúng tôi không có cơ hội trước Đội tuyển Nữ Việt Nam!"

"Chúng tôi không có cơ hội!" (We have no chance!) - huấn luyện viên trưởng của Đội tuyển Nữ Campuchia, ông Gyotoku Koji nhắc đi nhắc lại cụm từ tiếng Anh thể hiện sự bất lực ở buổi họp báo sau trận thua đậm 0-6 trước Đội tuyển Nữ Việt Nam ở trận mở màn bảng A Giải Bóng đá Nữ Vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2025.

Huấn luyện viên Gyotoku Koji "bó tay" trước sức tấn công của Đội tuyển Nữ Việt Nam. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Chia sẻ về nguyên nhân thất bại của Đội tuyển Nữ Campuchia, huấn luyện viên Gyotoku Koji cho biết do ông mới nhận nhiệm vụ ở Đội tuyển Nữ trong thời gian ngắn trước giải đấu nên chưa thể nắm hết điểm mạnh-yếu của các cầu thủ.

"Thực tế là tôi mới chỉ nắm quyền thay thế ở Đội tuyển Nữ Campuchia trong 1 tuần, do huấn luyện viên chính thức hiện đang gặp một số vấn đề về bằng cấp," nhà cầm quân người Nhật Bản chia sẻ.

Ông Gyotoku Koji cũng nhấn mạnh dù để thua đậm trước Đội tuyển Nữ Việt Nam, nhưng ông vẫn nhìn ra những điểm tích cực của các cầu thủ để cải thiện trong những trận đấu tiếp theo.

"Dù chúng tôi đã để thua 3 trận liên tiếp trước Đội tuyển Việt Nam ở các cấp độ, nhưng thực tế các cầu thủ Campuchia thi đấu không quá tệ ở những thất bại này. Ở trận đấu gần nhất tại Giải U23 Đông Nam Á 2025, Đội tuyển U23 Nam của Campuchia đã gây nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam và chỉ chịu thua sát nút với tỷ số 1-2. Do đó, chúng tôi còn nhiều thời gian để giúp các cầu thủ tiến bộ," huấn luyện viên Gyotoku Koji phát biểu.

Trong khi đó, huấn luyện viên Mai Đức Chung của Đội tuyển Nữ Việt Nam khẳng định dù phải nhận thất bại với tỷ số cách biệt, nhưng các cầu thủ Campuchia đã gây nhiều khó khăn cho đội chủ nhà.

"Chúng tôi muốn ghi thêm bàn thắng để đua chỉ số phụ, nhưng thực tế trên sân rất khó khăn bởi các cầu thủ Campuchia đã tiến bộ nhiều kể từ lần gần nhất hai đội chạm trán," huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ ở buổi họp báo.

Trận mở màn Giải AFF Cup Nữ 2025 cũng đánh dấu sự trở lại của tiền đạo Huỳnh Như và tiền vệ Thanh Nhã, sau quãng thời gian điều trị và phục hồi sau chấn thương. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết ông hài lòng với màn thể hiện của 2 cầu thủ này khi được tung vào sân trong hiệp 2.

"Huỳnh Như không ghi bàn nhưng đã đóng góp một pha kiến tạo. Với tôi, Huỳnh Như hỗ trợ đồng đội là phiên bản Huỳnh Như tốt nhất. Trong khi đó, Thanh Nhã cũng dần 'làm nóng' với những phút trên sân và tôi hy vọng giải đấu này sẽ là cơ hội để cả 2 cầu thủ tìm lại cảm giác bóng tốt nhất," huấn luyện viên Mai Đức Chung kỳ vọng.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung hài lòng với khả năng kiến tạo của đội trưởng Huỳnh Như (số 9). (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Chia sẻ trong buổi họp báo, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu - tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy gửi lời cảm ơn đến những cổ động viên đã tới sân cổ vũ cho Đội tuyển Nữ Việt Nam.

"Bầu không khí ở Sân vận động Lạch Tray hôm nay rất tuyệt vời nhờ các cổ động viên đã đến sân để 'tiếp lửa' cho chúng tôi. Hy vọng ở những trận đấu tiếp theo, người hâm mộ sẽ tiếp tục cổ vũ để tiếp thêm sức mạnh cho toàn đội nỗ lực vượt qua từng trận đấu để hướng tới đích đến cuối cùng," Bích Thùy chia sẻ.

Ở lượt trận tiếp theo, Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ có màn so tài với Đội tuyển Nữ Indonesia, trận đấu diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 9/8 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng)./.

