Hoạt động của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại Vân Nam

Từ ngày 14-15/8/2025, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong-Lan Thương lần thứ 10 tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Nhân đại tỉnh Vân Nam Vương Ninh; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn; Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa.

Tại buổi tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh, hai bên bày tỏ vui mừng trước những phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, trong đó hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và tỉnh Vân Nam đạt được nhiều tiến triển nổi bật, nhất là duy trì hiệu quả Hội nghị thường niên giữa Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam với Bí thư Tỉnh ủy các địa phương có chung đường biên giới với Việt Nam; thương mại song phương năm 2024 đã tăng 17,8% so với cùng kỳ, đạt 3,13 tỷ USD, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác thời gian tới, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận, cơ chế, hình thức hợp tác hiện có; thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư, du lịch phát triển cân bằng, bền vững, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương giữa Vân Nam với các địa phương Việt Nam lên mức 5 tỷ USD trong thời gian sớm nhất; tăng tần suất các đường bay hiện có và mở thêm các đường bay mới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (trái) tiếp Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Vân Nam Vương Ninh. (Nguồn: TTXVN phát)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mong muốn hai bên phối hợp nâng cao hiệu suất thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu; sớm đưa cặp cửa khẩu quốc tế đường sắt Lào Cai (Việt Nam)-Hà Khẩu (Trung Quốc) trở thành điểm thông quan chính thức cho các mặt hàng nông sản, trái cây tươi; rút ngắn thời gian kiểm dịch đối với trái cây tươi của Việt Nam; mở rộng hợp tác liên kết điện; thúc đẩy mở, nâng cấp một số cặp cửa khẩu, tạo cơ sở cho việc kết nối tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; dành ưu tiên cao cho kết nối giao thông; chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực Vân Nam có thế mạnh, nhất là về nông nghiệp công nghệ cao.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị tỉnh Vân Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương của Việt Nam trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới theo 3 văn kiện về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc và các thỏa thuận liên quan; xử lý ổn thỏa các vấn đề nảy sinh; tăng cường hợp tác sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong-Lan Thương, bảo đảm sinh kế cho người dân...

Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh khẳng định Vân Nam coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương Việt Nam; sẵn sàng cùng với các địa phương của Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là kết quả quan trọng trong các chuyến thăm lẫn nhau của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tán thành với các đề xuất hợp tác của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Bí thư Vương Ninh chia sẻ những tiềm năng, thế mạnh của Vân Nam, khẳng định sẽ tích cực phối hợp với các bộ ngành, địa phương Việt Nam, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phát huy hiệu quả vai trò của các cơ chế hợp tác, thúc đẩy hơn nữa kết nối giao thông, nhất là tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng tạo thuận lợi cho tăng trưởng thương mại và du lịch, mở rộng hợp tác nông nghiệp và thương mại nông sản, tăng cường hợp tác điện lực; quản lý tốt biên giới trên đất liền; sẵn sàng hợp tác xây dựng cửa khẩu thông minh; khuyến khích giao lưu nhân dân, góp phần tích cực củng cố quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam.

Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chia sẻ về kết quả đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với các nước láng giềng, ưu tiên thúc đẩy quan hệ tin cậy, gắn bó với Campuchia.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (trái) tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn. (Nguồn: TTXVN phát)

Phó Thủ tướng Prak Sokhonn chúc mừng Việt Nam về những thành tựu toàn diện trong phát triển đất nước, kinh tế tăng trưởng cao trong khu vực; tin tưởng rằng Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới với nhiều thành công; khẳng định Campuchia luôn coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Việt Nam, trong đó hợp tác kinh tế là điểm sáng với kim ngạch thương mại tăng trưởng mạnh, đạt khoảng 7 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2025.

Hai bên thống nhất đánh giá các cuộc gặp, tiếp xúc cấp cao thường xuyên, đã định hướng quan hệ phát triển mạnh mẽ, đưa hợp tác hai Đảng, hai nước ngày càng gắn bó, tin cậy; nhất trí phối hợp chặt chẽ tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại quan trọng từ nay đến cuối năm 2025; tiếp tục phối hợp, thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương hai nước phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có; đẩy mạnh kết nối kinh tế trong đó có kết nối hạ tầng giao thông và hệ thống cửa khẩu biên giới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi cho người gốc Việt được sinh sống, làm ăn hợp pháp và ổn định tại Campuchia, cấp quốc tịch Campuchia cho những trường hợp đã đủ điều kiện, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư hiệu quả tại thị trường Campuchia, đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của Campuchia và quan hệ hai nước.

Đánh giá cao kết quả cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen chiều 14/8 vừa qua, hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định hợp tác chặt chẽ, thúc đẩy triển khai hiệu quả các ý kiến đã được người đứng đầu hai Đảng thống nhất, trong đó có việc tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật và Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 13.

Đánh giá cao Phó Thủ tướng Campuchia đã chia sẻ về một số tiến triển gần đây như thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7, cuộc họp Ủy ban biên giới chung (GBC) ngày 7/8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh những kết quả tích cực đạt được giữa Thái Lan và Campuchia; tiếp tục khẳng định mong muốn hai bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực, sớm xây dựng lại lòng tin, thúc đẩy đối thoại tìm giải pháp hòa bình lâu dài, trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng.

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa, hai bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, sâu rộng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan; nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả, thực chất các nội dung hợp tác quan trọng giữa hai nước, bao gồm thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Thái Lan (JCBC) lần thứ 6 và xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2030.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (phải) tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa. (Nguồn: TTXVN phát)

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy triển khai hiệu quả Chiến lược “Ba kết nối”; thúc đẩy sớm lập Nhóm công tác chung để trao đổi kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện chiến lược này.

Nhằm cụ thể hóa các cam kết hợp tác kinh tế, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan khẳng định thúc đẩy doanh nghiệp lớn của Thái Lan, nhất là trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, gia tăng hợp tác với Việt Nam.

Hai bộ trưởng nhất trí khuyến khích thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới khác như năng lượng tái tạo, chuyển đổi năng lượng công bằng; đánh giá đây là các lĩnh vực có nhiều tiềm năng, dư địa, mang lại lợi ích cho người dân hai nước trong giai đoạn mới; đồng thời tích cực rà soát các thỏa thuận đã có và cập nhật cho phù hợp với tình hình mới, trong đó có thỏa thuận hợp tác về lao động.

Trước chia sẻ của Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan về tình hình gần đây với Campuchia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh kết quả đạt được giữa Thái Lan và Campuchia tại cuộc họp Ủy ban biên giới chung vừa qua tại Malaysia; nhắc lại mong muốn hai bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình và thỏa đáng các bất đồng, sớm xây dựng lại lòng tin, thúc đẩy đối thoại, trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Thái Lan và Campuchia và sẵn sàng đóng một vai trò tích cực nhằm củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm ASEAN vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng./.

