Hội đồng Bảo an lên kế hoạch họp về vụ Triều Tiên phóng vệ tinh do thám

Hình ảnh do truyền thông Hàn Quốc phát trên truyền hình ở Seoul về vụ phóng thử một tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Yonhap đưa tin, một quan chức cấp cao của phái bộ thường trực của Hàn Quốc tại Liên hợp quốc ngày 29/5 cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ họp trong tuần này để thảo luận về vụ phóng bất thành một vệ tinh do thám mới đây của Bình Nhưỡng.

Quan chức trên cho hay, cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 31/5 sau nỗ lực bất thành của Bình Nhưỡng trong việc phóng một tên lửa mang vệ tinh hôm 27/5.

Hàn Quốc, một thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, dự kiến sẽ tái khẳng định sự lên án đối với vụ việc này.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của phái bộ của Mỹ tại Liên hợp quốc xác nhận rằng một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ diễn ra vào sáng 31/5, nhấn mạnh hội đồng này phải xử lý cách hành xử "liều lĩnh và gây bất ổn" của Triều Tiên.

Ông Evans nêu rõ: "Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có trách nhiệm bảo vệ hòa bình và an ninh toàn cầu, bảo vệ cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu cũng như bảo vệ các nghị quyết của mình... Mỹ hối thúc tất cả các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thực hiện nghiêm túc trách nhiệm này và thống nhất về việc lên án cách hành xử nguy hiểm và bất hợp pháp của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên"./.

