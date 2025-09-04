Hơn 1.000 nhân công đã tham gia giữ sạch Hà Nội trong dịp lễ Quốc khánh

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai đồng bộ các phương án vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn thành phố. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực không ngừng, công tác vệ sinh môi trường đã được đảm bảo, góp phần tạo nên một môi trường sạch đẹp, phục vụ người dân và các sự kiện trọng điểm kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngay từ ngày 22/8/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản số 5969/SNNMT-QLCTR, giao nhiệm vụ cho Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cùng các đơn vị liên quan thực hiện công tác vệ sinh môi trường. Các chỉ đạo bao gồm việc đảm bảo vận hành các khu xử lý rác thải tập trung, duy trì vệ sinh tại các phường, xã và chuẩn bị các phương án ứng phó sự cố môi trường. Trong suốt quá trình triển khai, Sở thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc các đơn vị thực hiện và điều chỉnh phương án phù hợp với thực tế.

Vận hành an toàn các khu xử lý chất thải tập trung

Hai khu xử lý chất thải rắn tập trung tại Nam Sơn (xã Trung Giã) và Xuân Sơn (phường Tùng Thiện) đã hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn trong suốt dịp lễ. Tại khu xử lý Nam Sơn, nhà máy điện rác Sóc Sơn tiếp nhận và xử lý bằng phương pháp đốt với công suất 4.700-5.000 tấn/ngày, đồng thời lưu trữ rác dự phòng trong trường hợp khu chôn lấp không thể tiếp nhận.

Ngoài ra, khu vực chôn lấp hợp vệ sinh cũng được tăng cường phun chế phẩm khử mùi, đảm bảo không xảy ra sự cố môi trường.

Các thùng rác có lắp túi nilon trắng đã được bố trí dọc các tuyến diễn ra sự kiện được thu gom thường xuyên, định kỳ theo giờ cao điểm. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Tại khu xử lý Xuân Sơn, công tác xử lý rác bằng phương pháp đốt tại nhà máy Seraphin và Hợp tác xã Thành Công đạt công suất lần lượt 1.900 tấn/ngày và 100 tấn/ngày. Các phương án chôn lấp hợp vệ sinh cũng được triển khai, đảm bảo an toàn và đáp ứng lượng rác phát sinh tăng cao trong dịp lễ.

Đặc biệt, nước rỉ rác tại cả hai khu xử lý đã được giám sát chặt chẽ, điều tiết bơm hoàn lưu và xử lý theo đúng quy định, đảm bảo an ninh môi trường.

Công tác vệ sinh môi trường tại 126 phường, xã trên địa bàn thành phố được triển khai đồng loạt. Các đơn vị đã thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải kịp thời, không để tồn đọng. Các tuyến phố, khu dân cư, chợ, khu vui chơi công cộng đều được quét dọn và phun rửa thường xuyên, tạo nên cảnh quan sạch đẹp, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân trong dịp lễ.

Đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ các sự kiện trọng điểm

Để phục vụ các sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã lập phương án tăng cường duy trì vệ sinh môi trường và triển khai từ ngày 15/8/2025. Công tác chuẩn bị bao gồm huy động nhân lực, phương tiện thiết bị tại các khu vực trọng điểm, lắp đặt 687 nhà vệ sinh lưu động và 18 nhà vệ sinh dã chiến, đồng thời xây dựng kịch bản ứng phó tình huống phát sinh như thời tiết xấu hoặc lượng người tăng đột biến.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, công tác duy trì vệ sinh môi trường được thực hiện liên tục. Các tuyến phố được quét hút, rửa đường và vỉa hè bằng xe chuyên dụng từ 1-2 lần/ngày.

Rác thải sinh hoạt được thu gom nhanh chóng, đặc biệt tại các khu vực quảng trường Ba Đình và các tuyến đường trục chính phục vụ diễu binh, diễu hành. Sau khi kết thúc sự kiện, toàn bộ khu vực đã được dọn sạch trong vòng 60 phút, đảm bảo không còn rác thải tồn đọng.

Những công nhân vệ sinh môi trường cần mẫn xuyên đêm hỗ trợ đảm bảo vệ sinh môi trường trên các tuyến phố nơi nhân dân tập trung chờ xem diễu binh, diễu hành. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn, cho biết để đảm bảo vệ sinh môi trường dịp Quốc khánh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã huy động tổng cộng 72 phương tiện và hơn 1.000 nhân công ứng trực tại các địa bàn trọng điểm như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và Đống Đa.

Các thùng rác, xe vận chuyển và khung treo túi rác được bố trí dọc các tuyến đường để phục vụ người dân. Ngoài ra, lực lượng đoàn viên thanh niên cũng tham gia nhặt rác sau sự kiện, góp phần tuyên truyền ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai đồng bộ, công tác vệ sinh môi trường trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 đã đạt được những kết quả tích cực. Các khu vực diễn ra sự kiện đều được duy trì sạch sẽ trước, trong và sau lễ. Nhà vệ sinh lưu động được bố trí hợp lý, đáp ứng nhu cầu của lực lượng diễu binh, diễu hành và người dân. Công tác xử lý rác thải tại các khu xử lý tập trung cũng được đảm bảo an toàn, không xảy ra sự cố môi trường./.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

