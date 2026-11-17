Sau sự cố hỏa hoạn xảy ra vào ngày 5/11 vừa qua, ngày 17/11, hơn 3.000 học sinh Trường Trung học cơ sở Kim Liên (phường Kim Liên, Hà Nội) đã trở lại trường học trực tiếp.

Với sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên và các trường trên địa bàn, học sinh được bố trí tại 4 điểm gồm trụ sở chính và phân hiệu 2 Trường Trung học cơ sở Khương Thượng, Trường Tiểu học Khương Thượng và phân hiệu 1 Trường Tiểu học Phương Mai.

Các trường tiếp nhận chia sẻ phòng học, sân trường và khu vực để xe, tạo điều kiện để học sinh sớm trở lại lớp. Các điểm trường được chuẩn bị đồng bộ, từ phòng học, thiết bị dạy học đến hướng dẫn học sinh di chuyển, gửi xe và làm quen với môi trường mới.

Theo nhà giáo Đào Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Kim Liên, với sự vào cuộc của các cấp, ngành và sự sẻ chia của các trường trên địa bàn, việc dạy và học đã nhanh chóng trở lại nền nếp.

Ngay sau sự cố, Ban Giám hiệu nhà trường đã khẩn trương triển khai dạy học trực tuyến để việc học tập của học sinh không bị gián đoạn. Đội ngũ giáo viên thường xuyên nắm bắt tình hình, động viên học sinh và giữ liên hệ chặt chẽ với phụ huynh.

Cùng với việc duy trì học tập, công tác hỗ trợ học sinh bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn được quan tâm. Các học sinh được hỗ trợ sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập và balô. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường khẩn trương rà soát, kiểm kê tài sản, chuẩn bị di dời cơ sở vật chất đến địa điểm an toàn. Bên cạnh đó, tập thể sư phạm nhà trường cùng nhau di dời cơ sở vật chất; bàn ghế và thiết bị dạy học được sắp xếp chu đáo.

Trong phương án bố trí địa điểm, Trường Trung học cơ sở Khương Thượng là một trong những đơn vị chia sẻ cơ sở vật chất để đón học sinh khối lớp 6 và khối lớp 8 của Trường Trung học cơ sở Kim Liên. Tại phân hiệu 2 của nhà trường đón học sinh khối lớp 7 và khối lớp 9./.

Hà Nội: Trao tặng hơn 2.000 cuốn sách cho Trường Trung học cơ sở Kim Liên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các phòng chuyên môn của Sở tiếp tục hướng dẫn Trường Trung học cơ sở Kim Liên triển khai kế hoạch dạy học bảo đảm chất lượng, đúng chương trình.