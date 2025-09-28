Huế: 75 ngôi nhà bị tốc mái, yêu cầu người dân hạn chế ra đường

Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế cho biết, sáng sớm ngày 28/9, tại xã Quảng Điền có 75 nhà bị tốc mái; trong đó các thôn: An Xuân Đông 40 nhà, An Xuân Tây 20 nhà, An Xuân Bắc 15 nhà.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Điền Nguyễn Ánh Cầu, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng xã tập trung giúp các hộ dân đóng, gia cố đòn tay và lợp lại mái che.

Sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã phát đi cảnh bảo hạn chế ra đường khi gió lớn trong bão số 10.

Cơ quan này yêu cầu người dân hạn chế ra đường trong khoảng thời gian từ 10-14 giờ trong ngày 28/9, cho đến khi có thông báo mới.

Theo đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường An Cựu, vào khoảng 6 giờ sáng 28/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích do nước lũ cuốn trôi xảy ra chiều 27/9 ở đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Thi thể nữ nạn nhân tìm thấy cách nơi gặp nạn khoảng 100m. Phường An Cựu đã động viên và hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình gặp nạn.

Tổng lượng mưa trên địa bàn thành phố Huế trong những giờ qua phổ biến 200-400m. Mực nước sông Hương tại trạm Kim Long hiện ở mức 1,27m, trên báo động 1 là 0,27m.

Do ảnh hưởng của cường suất mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ cho một số khu vực ở trung tâm thành phố Huế như Đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Cựu; đường Ngô Đức Kế, phường Phú Xuân...

Đến sáng 28/9, những khu vực này nước đã xuống nhưng việc đi lại còn khó khăn.

Thành phố Huế đã di dời 273 hộ với 620 khẩu thuộc các xã, phường: Chân Mây-Lăng Cô, Bình Điền, Dương Nỗ, An Cựu, Hưng Lộc, A Lưới 1, A Lưới 2. Ứng phó với bão số 10, thành phố Huế có phương án di dời 3.038 hộ với 9.977 khẩu tập trung chủ yếu tại khu vực ven biển, đầm phá.

Dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 nên từ ngày 28-29/9 tại thành phố Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 200-350mm, có nơi trên 500 mm./.

