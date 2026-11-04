Huế sớm kiểm định, bồi thường nhà dân bị nứt do thi công đường ven biển

Đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho khu vực ven biển thành phố Huế.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, rung chấn từ thi công đã khiến nhiều nhà dân xuất hiện tình trạng nứt nẻ, hư hỏng. Trong khi mùa mưa bão đang đến gần, hàng trăm hộ dân vẫn thấp thỏm lo ngại về an toàn nhà ở, mong sớm được kiểm định, bồi thường để có điều kiện sửa chữa, gia cố công trình.

Nhà nứt, cuộc sống đảo lộn

Sống lo lắng ngay trong chính ngôi nhà của mình là tình cảnh gia đình bà Nguyễn Thị Bảy (60 tuổi, trú tại số 54 đường Hoàng Sa, Tổ dân phố An Hải, phường Thuận An) đang phải gặp phải kể từ khi dự án đường ven biển triển khai qua khu vực. Ngôi nhà vốn là nơi sinh sống ổn định của gia đình hơn 20 năm qua, nay xuất hiện nhiều vết nứt, hư hỏng do ảnh hưởng từ quá trình thi công.

Theo bà Bảy, trong thời gian triển khai dự án, các xe tải trọng lớn liên tục lưu thông qua khu vực, gây rung lắc mạnh mỗi khi đi ngang. Tình trạng kéo dài khiến nhiều vị trí trong nhà bắt đầu rạn nứt. Đáng lo ngại, có thời điểm vật liệu trên khung cửa sổ rơi xuống nơi các cháu nhỏ đang nằm ngủ. Lo ngại công trình không còn đảm bảo an toàn, con dâu và các cháu phải chuyển đi nơi khác ở nhờ. Với bà Bảy, mỗi lần xe tải chạy qua hay gió lớn nổi lên đều khiến gia đình bất an.

Nhà hộ dân phường Thuận An bị hư hỏng, ảnh hưởng từ quá trình thi công Dự án Đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Cùng chung cảnh ngộ, gia đình bà Nguyễn Thị Gái (Tổ dân phố An Hải) cũng ghi nhận nhiều vết nứt tại cột ngoài hiên, tường phòng khách, phòng ngủ, gian bếp và công trình phụ phía sau. Theo thời gian, các vết nứt ngày càng lan rộng. Khoảng 3-4 tháng trước, chính quyền địa phương đã tổ chức họp dân, cử cán bộ đến kiểm tra, chụp ảnh và ghi nhận hiện trạng nhà ở. Tuy nhiên, dù được thông tin về việc xem xét bồi thường, hỗ trợ nhưng đến nay gia đình vẫn chưa nhận được kinh phí hoặc phản hồi cụ thể về thời gian giải quyết.

Bà Gái cho biết khu vực ven biển thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, gió mạnh mỗi khi mùa bão đến. Trong khi nhà cửa đã nứt nẻ, xuống cấp, gia đình càng lo ngại công trình không đủ khả năng chống chịu trước thiên tai. Người dân mong các cơ quan chức năng sớm hoàn tất việc kiểm tra, đánh giá và chi trả hỗ trợ để có điều kiện sửa chữa, gia cố nhà ở, bảo đảm an toàn tính mạng.

Không chỉ tại Tổ dân phố An Hải, tình trạng nhà ở bị ảnh hưởng bởi rung chấn thi công còn được ghi nhận tại Tổ dân phố Tân Hải. Gia đình ông Nguyễn Văn Hồng cho biết, trước khi dự án triển khai, ngôi nhà vẫn ổn định, không có biểu hiện hư hỏng đáng kể. Tuy nhiên, khi các phương tiện và máy móc cơ giới hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, nhiều vết nứt bắt đầu xuất hiện, kéo dài từ trần xuống tường, có vết dài từ vài chục cm đến 1-2m. Chấn động trong quá trình thi công còn khiến mái tôn bị hở, nước mưa dột vào nhiều vị trí trong nhà.

Theo ông Hồng, ban đầu gia đình phản ánh với đơn vị thi công nhưng chỉ nhận được đề nghị chờ đợi, từ từ khắc phục. Sau đó, cán bộ bảo hiểm phối hợp với chính quyền địa phương đến kiểm tra, chụp ảnh hiện trạng và hướng dẫn làm đơn xác nhận. Quá trình xác nhận của phường kéo dài gần hai tháng. Vài ngày trước, cán bộ tiếp tục đến quay phim, chụp ảnh và yêu cầu ông ký thêm giấy tờ để hoàn tất thủ tục bồi thường.

Dù đã trải qua nhiều bước kê khai, kiểm tra và xác nhận hiện trạng, đến nay gia đình ông Hồng vẫn chưa được thông báo mức hỗ trợ cụ thể cũng như thời điểm nhận kinh phí. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có nguồn tiền dự phòng để tự sửa chữa khiến gia đình càng thêm sốt ruột. Khi mùa mưa bão đang đến gần, ngôi nhà vừa nứt nẻ vừa dột nước khiến các thành viên luôn sống trong tâm trạng lo lắng, bất an.

Đảm bảo quyền lợi người dân

Qua khảo sát, có 169 ngôi nhà của hộ dân bị ảnh hưởng thi công đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Theo ông Lê Đình Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuận An, trong quá trình thi công dự án cầu vượt biển và đường dẫn hai đầu cầu, các phương tiện cơ giới, xe tải trọng lớn phục vụ công trình lưu thông liên tục đã tạo ra rung chấn, ảnh hưởng đến nhà ở của người dân sống sát tuyến đường.

Trước phản ánh của người dân, Ủy ban Nhân dân phường đã phối hợp với các đơn vị thi công kiểm tra thực tế. Qua kiểm kê, địa phương ghi nhận 169 hộ gia đình có nhà ở bị nứt với các mức độ hư hỏng khác nhau, từ nứt nhẹ đến nứt nhiều.

Để xác định cụ thể mức độ thiệt hại, công ty bảo hiểm của dự án đã thuê một đơn vị độc lập có chuyên môn thực hiện giám định, đánh giá tình trạng hư hỏng của các công trình. Trên cơ sở kết quả giám định chính thức, đơn vị bảo hiểm sẽ thống nhất với đơn vị thi công phương án bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đến nay, đã có 149 hộ được khảo sát, thẩm định tình trạng hư hỏng. Chính quyền phường Thuận An đang tiếp tục theo dõi, đôn đốc quá trình kiểm tra, đánh giá thiệt hại; đồng thời kiến nghị các đơn vị liên quan xem xét mức bồi thường thỏa đáng, hợp tình, hợp lý, giúp người dân sớm có điều kiện sửa chữa, gia cố nhà ở.

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương cho biết việc giám định thiệt hại được triển khai từ cuối tháng 9. Tuy nhiên, quá trình thực hiện gặp một số trở ngại do thời tiết đang vào mùa mưa. Giá trị bồi thường cho từng hộ sẽ được tính toán dựa trên biên bản giám định hiện trường, nhật ký thi công và biên bản khảo sát hiện trạng nhà ở trước khi thi công (nếu có). Đến nay, nguyên nhân và mức độ thiệt hại cụ thể của từng công trình vẫn chưa có kết luận giám định chính thức.

Phường Thuận An đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển khi hàng loạt dự án hạ tầng, du lịch được triển khai. Bên cạnh dự án cầu vượt biển và tuyến đường ven biển, địa phương đang đôn đốc thi công công viên biển đa năng với tổng mức đầu tư 117 tỷ đồng, hướng đến hình thành điểm nhấn văn hóa, du lịch tại khu vực bãi biển Thuận An. Thành phố Huế cũng quy hoạch quỹ đất dịch vụ, thu hút đầu tư các khu nghỉ dưỡng quy mô lớn, trong đó có dự án resort khoảng 1.200 tỷ đồng trên diện tích 15ha tại khu vực Hải Dương.

Các công trình được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế, mở rộng không gian đô thị và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch ven biển. Tuy nhiên, cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng dự án, việc hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân trong quá trình thi công cũng cần được chú trọng.

Đối với những hộ dân có nhà ở bị nứt, mong muốn trước mắt là sớm có kết quả kiểm định rõ ràng, phương án bồi thường cụ thể và thời gian giải quyết xác định. Bởi mỗi ngày chờ đợi, người dân vẫn phải sinh sống trong những ngôi nhà chưa được đánh giá đầy đủ về mức độ an toàn, nhất là khi khu vực ven biển thường xuyên chịu tác động của mưa lớn, gió mạnh trong mùa bão.

Đặc biệt, những trường hợp nhà ở có dấu hiệu hư hỏng nghiêm trọng cần được ưu tiên kiểm tra khả năng chịu lực, có khuyến cáo an toàn kịp thời, tránh để người dân tiếp tục sinh sống trong điều kiện tiềm ẩn nguy hiểm.

Một tuyến đường mới có thể mở ra cơ hội phát triển cho cả vùng ven biển, nhưng sự phát triển chỉ thực sự trọn vẹn khi quyền lợi và an toàn của người dân được bảo đảm. Với 169 hộ đã được ghi nhận có nhà ở bị ảnh hưởng, việc sớm hoàn tất giám định, công khai phương án hỗ trợ và triển khai bồi thường là yêu cầu cấp thiết để người dân ổn định cuộc sống, an tâm trước mùa mưa bão./.

Đắk Lắk: Cam kết bồi thường thiệt hại cho nhà dân bị nứt do thi công cao tốc Sau khi hoàn thành kiểm tra, đơn vị bảo hiểm tính toán giá trị bồi thường thiệt hại và thông báo cho chủ đầu tư trước ngày 25/7/2025 để thông báo cho các hộ dân.