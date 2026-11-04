Xã hội

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại để đón nhân dân, khách quốc tế

Các nội dung trong kế hoạch tu bổ định kỳ công trình Lăng năm 2026 đến nay đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện mở cửa trở lại để đón tiếp, phục vụ đồng bào, khách quốc tế đến viếng Lăng Bác.

Hiền Hạnh
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là nơi thu hút đông đảo người dân. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là nơi thu hút đông đảo người dân. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa có thông báo mở cửa trở lại để phục vụ nhân dân và khách quốc tế đến tham quan khu di tích và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 3/11/2026 sau khi đã hoàn thành kế hoạch tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ năm 2026.

Theo đó, các nội dung trong kế hoạch tu bổ định kỳ công trình Lăng năm 2026 đến nay đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện mở cửa trở lại để đón tiếp, phục vụ đồng bào, khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, sinh hoạt chính trị, văn hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh #mở cửa trở lại #tu bổ Lăng Bác #khách quốc tế #Bộ Tư lệnh Lăng #Đài tưởng niệm liệt sỹ TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cây Dã hương nghìn năm tuổi tại xã Tiên Lục được công nhận là cây Di sản Việt Nam tháng 11/2024. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Cây Dã hương ngàn năm tuổi ở thành phố Bắc Ninh

Trải qua khoảng 1.000 năm tồn tại, cây Dã hương cổ thụ ở xã Tiên Lục, thành phố Bắc Ninh được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, là niềm tự hào, biểu tượng văn hóa của người dân địa phương.