Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại để đón nhân dân, khách quốc tế

Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa có thông báo mở cửa trở lại để phục vụ nhân dân và khách quốc tế đến tham quan khu di tích và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 3/11/2026 sau khi đã hoàn thành kế hoạch tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ năm 2026.

Theo đó, các nội dung trong kế hoạch tu bổ định kỳ công trình Lăng năm 2026 đến nay đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện mở cửa trở lại để đón tiếp, phục vụ đồng bào, khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, sinh hoạt chính trị, văn hóa./.

Tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 4/9 đến 2/11 Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại phục vụ nhân dân và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 3/11/2026.