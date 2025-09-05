Huế tăng tốc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên

Trong 4 tháng còn lại của năm 2025 (tháng 9 -12), thành phố Huế tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm, cấp bách nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 từ 10% trở lên.

Một trong những giải pháp trọng tâm là tiếp tục tổ chức thành công các sự kiện lễ hội, hoạt động văn hóa, du lịch trong khuôn khổ Năm du lịch Quốc gia 2025, do Huế đăng cai.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình, từ nay đến cuối năm 2025, thành phố tập trung triển khai đồng bộ nhiều hoạt động trọng tâm nhằm khép lại thành công Năm du lịch Quốc gia - Huế 2025 và Festival Huế 2025.

Các sự kiện điểm nhấn sẽ được tổ chức quy mô và chuyên nghiệp như: lễ hội ẩm thực Huế giao lưu bốn phương; hội thi đầu bếp giỏi; hội nghị quốc gia về du lịch Net Zero; ngày hội quảng diễn lân - sư - rồng; tuần lễ du lịch chăm sóc sức khỏe Huế 2025.

Đặc biệt, lễ bế mạc Năm du lịch Quốc gia 2025, đây dịp để tổng kết tổng kết hành trình quảng bá du lịch Việt Nam; trong đó, thành phố Huế giữ vai trò trung tâm, nhằm đánh giá kết quả, tôn vinh những đóng góp nổi bật và tiếp tục lan tỏa hình ảnh “Huế - Kinh đô xưa - Vận hội mới” đến với bạn bè quốc tế.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, thành phố Huế tập trung hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động xuất nhập khẩu; trong đó, thành phố ưu tiên hỗ trợ một số sản phẩm công nghiệp truyền thống có đóng góp lớn cho tăng trưởng như dệt may, sản xuất điện; hỗ trợ các dự án sản xuất công nghiệp quy mô lớn như: dự án Khu liên hợp sản xuất lắp ráp Kim Long Motor Huế (giai đoạn 2), dự án nhà máy Kanglongda Huế (giai đoạn 2).

Thành phố duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu đối với các mặt hàng chủ lực; cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa vụ Hè Thu trước ngày 5/9, để hạn chế thiệt hại do thiên tai; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Thành phố cũng tiếp tục theo dõi hoạt động của chính quyền 2 cấp, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ dứt điểm vướng mắc của các địa phương, bảo đảm đồng bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch thành phố và của các địa phương sau sáp nhập.



Trong 6 tháng đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng của thành phố Huế đạt 9,39% so với cùng kỳ năm 2024; xếp thứ 9/34 tỉnh, thành./.

