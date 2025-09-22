Israel: Phẫu thuật não bằng phương pháp thôi miên bệnh nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, một ca phẫu thuật đặc biệt vừa được thực hiện tại Trung tâm Y tế Galilee của Israel khi một bệnh nhân 71 tuổi, mắc bệnh Parkinson, đã trải qua ca phẫu thuật kích thích não sâu (DBS) mà không cần gây mê hay sử dụng thuốc an thần. Thay vào đó, bệnh nhân được thôi miên và "du hành tưởng tượng" đến một bãi biển ở Thái Lan.

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi đội ngũ bác sỹ thần kinh, kết hợp cùng với Tiến sỹ tâm lý học Udi Bonshtein, một chuyên gia về thôi miên y khoa.

Bệnh nhân là ông Ali Abu-Ria đến từ thành phố Sakhnin, được thôi miên để vượt qua nỗi sợ hãi, cơn đau và căng thẳng tâm lý khi khoan hộp sọ và cấy điện cực vào não.

Trong trạng thái bị thôi miên, ông Abu-Ria tưởng tượng mình đang thư giãn dưới hàng dừa và nghe tiếng sóng biển vỗ nhẹ, một khung cảnh ở Thái Lan mà ông luôn mơ ước được đặt chân đến khi còn là hướng dẫn viên du lịch.

Theo chia sẻ của Tiến sỹ Bonshtein, ông đã tạo ra một trạng thái tập trung cao độ giúp bệnh nhân chỉ chú ý vào giọng nói và sự đụng chạm của ông.

Trong suốt 5 giờ phẫu thuật, bệnh nhân không một lần than đau và hoàn toàn thư giãn, dù đây là ca mổ rất phức tạp.

Ca mổ đã thành công vang dội. Sau khi hồi phục, bệnh nhân Abu-Ria cho biết ông nhớ từng phút giây trong ca mổ và đây thật sự là một trải nghiệm tốt.

Thôi miên được giới chuyên môn định nghĩa là trạng thái ý thức tập trung cao độ, giảm nhận thức ngoại vi và gia tăng khả năng tiếp nhận gợi ý. Tại Israel, khoảng 1.000 bác sỹ, nha sỹ và nhà tâm lý học có giấy phép thôi miên y khoa, nhưng chỉ vài chục người sử dụng thường xuyên.

Theo Tiến sỹ Bonshtein, phần lớn bác sỹ phẫu thuật không tin tưởng vào thôi miên khi họ đã quen dùng thuốc mê. Ông Bonshtein học thôi miên tại Đại học Tel Aviv gần 30 năm trước.

Ông từng sử dụng phương pháp này để giảm đau cho vợ khi sinh, giúp con vượt qua các kỳ thi căng thẳng và thậm chí giúp một bệnh nhân cai thuốc lá.

Tuy nhiên, vị tiến sỹ này cũng phải thừa nhận rằng không phải ai cũng phù hợp với thôi miên và cần có thời gian, sự tin tưởng cũng như sự hợp tác từ phía bệnh nhân.

Hiện nay, nhiều bệnh nhân là quân nhân hoặc dân thường bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) đã được hỗ trợ hiệu quả bằng thôi miên.

Tiến sỹ Bonshtein vận động Bộ Quốc phòng Israel mở một trung tâm chuyên sâu tại Galilee. Gần đây, Trung tâm Y tế Galilee đã thành lập phòng khám chuyên về thôi miên đầu tiên, với 20 bác sỹ và nhà tâm lý học do Tiến sỹ Bonshtein đào tạo.

Bệnh viện hiện đang tích cực nghiên cứu thêm các ứng dụng lâm sàng của thôi miên trong điều trị./.

