Israel quyết định chấm dứt tình trạng khẩn cấp ở miền Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 27/10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đã quyết định chấm dứt tình trạng khẩn cấp được áp dụng hơn 2 năm qua tại khu vực miền Nam nước này, kể từ sau cuộc tấn công của lực lượng Hamas ngày 7/10/2023.

Thông báo cho biết lệnh khẩn cấp sẽ hết hiệu lực vào ngày 28/10.

Bộ trưởng Katz cho biết quyết định này phản ánh tình hình an ninh mới ở miền Nam, là kết quả của các hành động kiên quyết và nỗ lực bền bỉ của lực lượng vũ trang Israel trong suốt 2 năm qua nhằm đối phó với lực lượng Hamas.

Đây là lần đầu tiên sau hơn 2 năm, Israel không còn trong bất kỳ tình trạng “đặc biệt” nào.

Tình trạng “đặc biệt” này cho phép Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa của quân đội Israel (IDF) hạn chế các hoạt động tụ tập và phong tỏa một số khu vực. Lệnh được ban bố trên toàn quốc sáng 7/10/2023, sau đó chỉ còn duy trì ở miền Nam.

Cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết công cuộc tái thiết tái thiết Dải Gaza tại những khu vực do Israel kiểm soát có thể bắt đầu ngay lập tức mà không cần chờ đến giai đoạn 2 theo kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, trong một phát biểu cùng ngày, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar nhấn mạnh nước này không chấp nhận sự hiện diện của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ tại Dải Gaza trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình của Mỹ, bởi cách tiếp cận “thù địch” của Ankara với Israel.

Trong khi đó, tờ Times of Israel dẫn phát biểu của Quốc vương Jordan Abdullah II cảnh báo lực lượng quốc tế được triển khai tại Gaza sẽ không sẵn sàng để đảm bảo việc thực thi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Nhà lãnh đạo Jordan nhấn mạnh nhiệm vụ của lực lượng này là gìn giữ hòa bình, tuy nhiên việc phải tuần tra khắp Gaza là một thách thức với các quốc gia.

Trong khi đó, liên quan đến việc thực thi kế hoạch hòa bình, Israel cũng cho biết Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) đã bàn giao thi thể của 1 con tin đã chết từ Gaza cho quân đội Israel.

Thông báo cho biết lực lượng Hamas đã trao chiếc quan tài cho ICRC tại Gaza, sau đó tổ chức này chuyển giao cho quân đội Israel và cơ quan an ninh Shin Bet bên trong khu vực.

Theo Văn phòng Thủ tướng Israel, chiếc quan tài này sẽ được đưa đến Trung tâm Pháp y Quốc gia ở Tel Aviv. Sau khi quá trình nhận dạng hoàn tất, một thông báo chính thức sẽ được gửi đến gia đình.

Một nguồn tin từ Hamas cho biết thi thể đã được tìm thấy trước đó cùng ngày tại khu phố Al-Tuffah ở phía Đông thành phố Gaza. Nếu được xác nhận danh tính, số thi thể vẫn còn lại ở Gaza sẽ còn là 12.

Việc thu hồi và bàn giao thi thể các con tin đã chết ở Gaza là một trong những trở ngại đối với kế hoạch Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là lần trao đổi tù nhân và thi thể mới nhất theo lệnh ngừng bắn có hiệu lực 11 ngày trước, theo đó Hamas đã thả tất cả 20 con tin Israel còn sống và Israel đã trả tự do cho khoảng 2.000 người Palestine bị giam giữ.

Israel ước tính thi thể của 28 con tin vẫn còn ở Gaza, một số bị giết trước khi bị bắt trong khi những người khác đã chết trong khi bị giam cầm. Hamas trước đó đã trao trả 15 thi thể./.

Israel phối hợp với phong trào Hamas tìm kiếm thi thể con tin Hamas cho biết hiện chỉ còn 13 thi thể chưa được tìm thấy, trong đó có 10 người Israel, 1 người mất tích từ năm 2014, 1 công nhân Thái Lan và 1 người Tanzania.