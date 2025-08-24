"Khắc phục những hạn chế để hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2025"

Chiều 24/8, Tổ công tác số 06 của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm Trưởng đoàn đã làm việc với các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Phú Thọ về tình hình sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Từ đầu năm đến nay, các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Phú Thọ có những bước tiến mạnh mẽ về kinh tế, sản xuất và đầu tư công.

Các địa phương đã chủ động thích ứng và vượt qua những khó khăn chung, thể hiện qua việc đẩy mạnh thực hiện các dự án trọng điểm, tạo động lực tăng trưởng bền vững. Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của các tỉnh đạt tốc độ tăng khá; thu hút đầu tư trong 8 tháng đầu năm 2025 đều đạt kết quả tích cực.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công của 5 tỉnh, ước tính đến ngày 31/8/2025 là 31.307,4 tỷ đồng, đạt 58,5% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức ước giải ngân trung bình của cả nước (43,2%).

Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm đã được khởi công và khánh thành, mở ra không gian phát triển mới cho cả vùng. Bên cạnh tăng trưởng kinh tế, công tác an sinh xã hội cũng được các địa phương quan tâm đặc biệt. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng đã thực hiện đạt 100% kế hoạch; tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện đạt trên 90%; tỉnh Phú Thọ thực hiện đạt 94%, dự kiến hoàn thành 100% kế hoạch vào cuối tháng 8/2025.

Về triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, tổng số đơn vị hành chính cấp xã của 5 tỉnh sau sắp xếp là 448 xã, phường, với diện tích 46,543 nghìn km2 (chiếm 14% diện tích cả nước). Các địa phương đã kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan cấp tỉnh, cấp xã; tổ chức thực hiện bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức không gián đoạn hoạt động hành chính và dịch vụ công.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh báo cáo tiến độ thực hiện Dự án đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (cũ). (Ảnh: TTXVN phát)

Đối với tỉnh Tuyên Quang, GRDP 6 tháng đầu năm 2025 của tỉnh tăng 7,29%. Thu ngân sách 8 tháng ước đạt trên 4.400 tỷ đồng, đạt trên 72% kế hoạch. Tỉnh thực hiện đồng bộ việc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công; 21 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 26.700 tỷ đồng, khối lượng thực hiện từ khi khởi công đến nay đạt gần 15.900 tỷ đồng. Tỉnh xây dựng kịch bản tăng trưởng với mục tiêu năm 2025 đạt 8,61%. Công tác vận hành chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện đồng bộ, bảo đảm ổn định tổ chức, giữ vững kỷ cương.

Tuy nhiên, còn một số khó khăn về cơ sở vật chất do xuống cấp, tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình còn thấp, việc sử dụng dịch vụ của người dân còn hạn chế do thiếu kỹ năng số.

Tại buổi làm việc, các địa phương đề nghị Chính phủ xem xét, giao sớm kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2026 để các địa phương có thể triển khai thực hiện ngay từ đầu năm; có cơ chế linh hoạt cho các địa phương trong việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công giữa các dự án để phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt đối với các dự án đã hoàn thành, vượt tiến độ. Tiếp tục ưu tiên nguồn lực để hoàn thành các tuyến cao tốc trên địa bàn nhằm tăng cường kết nối liên vùng và kết nối quốc tế.

Các địa phương cũng đề nghị Chính phủ có cơ chế đặc thù đối với phát triển các khu kinh tế cửa khẩu, thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn ghi nhận 5 tỉnh đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm và đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là công tác giải ngân vốn đầu tư công và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuy nhiên, trước yêu cầu mới, các địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại để hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2025. Trong đó, tập trung cao độ, tiếp tục vận hành chính quyền 2 cấp thông suốt; nâng cấp cơ sở hạ tầng về thông tin, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; rà soát lại quy hoạch của từng địa phương; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị, các tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả điều hành. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các Nghị quyết “bộ tứ trụ cột” (57-NQ/TW, 59-NQ/TW, 66-NQ/TW, 68-NQ/TW) của Bộ Chính trị, coi đây là động lực then chốt thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cùng với đó, khẩn trương xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết cho 2 quý còn lại của năm 2025, gắn trách nhiệm cụ thể với từng ngành, từng lĩnh vực, từng dự án. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là đối với các dự án phát triển công nghiệp; tập trung cao nhất vào công tác giải ngân vốn đầu tư công theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, chú trọng đối với các dự án trọng điểm, công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế cửa khẩu, biên giới.

Về kiến nghị của các tỉnh, Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành xem xét giải quyết; đồng thời tin tưởng với tinh thần quyết tâm, đồng thuận cao, các tỉnh sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra số 05 của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm Trưởng đoàn đã làm việc với các tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng nhằm kiểm tra, rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm./.

Phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo trong đảng viên các tỉnh miền núi phía Bắc Đảng bộ các cơ quan Đảng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, xác định nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới.