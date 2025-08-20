Ngày 20/8, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã khai mạc Triển lãm quốc tế ngành thủy sản VIETFISH 2025, hội tụ toàn diện chuỗi cung ứng ngành thủy sản, gồm chế biến, công nghệ nuôi trồng, đánh bắt và thương mại.

Ghi nhận thực tế tại VIETFISH 2025 có 526 gian hàng của 280 doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu thủy sản và các ngành dịch vụ phụ trợ khác.

Năm nay, triển lãm cũng nhận được sự tham gia gian hàng quốc gia của 17 quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Đan Mạch...

Theo Chủ tịch VASEP Đỗ Ngọc Tài, trong bối cảnh thị trường xuất khẩu đầy biến động, VIETFISH 2025 đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ với bộ nhận diện thương hiệu hoàn toàn mới, mang thông điệp “Innovation-Sustainability” (Đổi mới-Bền vững). Đặc biệt với tầm vóc quốc tế, VIETFISH vừa là sân chơi lớn cho cộng đồng doanh nghiệp thủy sản Việt Nam, vừa là cầu nối vững chắc đưa ngành thủy sản Việt Nam vươn xa trên bản đồ thủy sản toàn cầu.

Không chỉ hướng đến thị trường quốc tế mà VIETFISH 2025 còn tập trung vào mục tiêu chinh phục người tiêu dùng trong nước, nên cũng là nơi trưng bày đa dạng nguồn nguyên liệu, đáp ứng nhu cầu chế biến xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.

Đa dạng sản phẩm, nguyên liệu tươi sống trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Triển lãm năm nay cho thấy sự kết nối phong phú công nghệ tiên tiến nhất trong nuôi trồng và chế biến thủy sản, mở ra cơ hội giao lưu, hợp tác giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Những mặt hàng chủ lực của ngành có thể kể đến là tôm, cá tra… tăng trưởng mạnh trong những tháng đầu năm 2025 và xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản… đều tăng trưởng tích cực.

Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Việt Nam là quốc gia có tiềm năng thủy sản và ngành này đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

VIETFISH 2025 tiếp nối thành công trong những năm qua, giới thiệu những tinh hoa của ngành thủy sản… từ đó góp phần mở ra những cơ hội và điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ hiện đại…

“VIETFISH 2025 là diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, xu hướng thị trường, kết nối giải pháp phát triển ngành thủy sản trong tương lai… góp phần hiện thực hóa những định hướng của ngành thủy sản Việt Nam trong giai đoạn tới.Đồng thời, triển lãm được kỳ vọng sẽ tăng thêm những cơ hội mới giúp thương mại thủy sản duy trì tốc độ tăng trưởng, tạo động lực phát triển bền vững cho ngành, giữ vững vị thế trên thị trường thế giới và tiếp thị trực tiếp người tiêu dùng nội địa,” ông Trần Đình Luân nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ VIETFISH 2025 diễn ra từ nay đến ngày 22/8, còn có những hoạt động bên lề đáng chú ý dành cho doanh nghiệp và khách tham quan như hội thảo, hội nghị chuyên ngành; kết nối giao thương trực tiếp tại gian hàng; quảng diễn ẩm thực, dùng thử sản phẩm mới…/.

