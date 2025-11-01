Khám phá hồ nước nhân tạo đẹp như tranh ở cao nguyên Lâm Đồng

Nằm ẩn mình giữa cao nguyên lộng gió, hồ Hàm Thuận (thuộc xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng) là một trong những hồ nước nhân tạo lớn và đẹp nhất khu vực Nam Tây Nguyên.

Với mặt nước trong xanh như ngọc, những triền đồi uốn lượn và không khí trong lành, nơi đây đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách yêu thiên nhiên và thích khám phá.

Bức tranh thiên nhiên yên bình

Trước đây, khu vực quanh lòng hồ Hàm Thuận là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc K’ho. Họ sống dưới thung lũng, dọc theo bờ sông. Khi Nhà nước có chủ trương ngăn dòng làm thủy điện, người dân nơi đây đã dời về nơi ở mới của xã.

Thượng nguồn của hồ Hàm Thuận bắt nguồn từ con sông La Ngà. Hồ rộng khoảng 2.500 ha, mênh mông trên mặt nước có 8 đảo nhỏ nằm rải rác. Hồ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc điều hòa khí hậu và cung cấp nước cho việc sản xuất, tưới tiêu tại khu vực xung quanh. Bởi thế, nơi đây còn được ví như “vịnh Hạ Long” thu nhỏ.

Hồ Hàm Thuận được hình thành sau khi xây dựng thủy điện Hàm Thuận-Đa Mi, hoàn thành vào cuối thập niên 1990. Hồ trải rộng trên diện tích hàng nghìn hecta, được bao bọc bởi núi non và rừng thông xanh biếc. Vào những buổi sáng sớm, mặt hồ phủ một lớp sương mờ huyền ảo, phản chiếu ánh nắng vàng nhẹ, tạo nên khung cảnh nên thơ khiến bất cứ ai cũng phải dừng chân ngắm nhìn.

Từ trên cao nhìn xuống, hồ như một dải lụa xanh uốn lượn quanh những triền đồi thấp, xen lẫn những đảo nhỏ nhấp nhô giữa mặt nước. Xa xa là những cánh rừng nguyên sinh trải dài bất tận, nơi tiếng chim hót hòa cùng tiếng gió reo vi vu qua tán lá.

Điểm hẹn của người yêu du lịch khám phá

Không chỉ cuốn hút bởi vẻ đẹp cảnh quan, nơi đây còn mang đến cho du khách hàng loạt trải nghiệm đáng nhớ. Bạn có thể chèo thuyền kayak trên mặt nước phẳng lặng, cảm nhận làn nước mát lạnh dưới ánh nắng nhẹ nhàng của cao nguyên. Đặc biệt, với những người đam mê nhiếp ảnh, hồ Hàm Thuận là thiên đường với vô số góc chụp tuyệt đẹp, nhất là khi bình minh lên hoặc lúc mặt trời dần khuất bóng, ánh sáng vàng óng ánh phủ đầy mặt hồ.

Hành trình khám phá sẽ thêm phần thú vị nếu bạn chọn cắm trại qua đêm bên bờ hồ, nhâm nhi càphê Lâm Đồng giữa lớp sương mờ và cảm nhận nhịp điệu yên bình của núi rừng về đêm. Để thêm trải nghiệm gần gũi với văn hóa địa phương, những homestay và farmstay quanh khu vực còn phục vụ các món đặc sản như gà nướng cơm lam, cá suối nướng hay rau rừng chấm muối mè - tất cả đều mang đậm hương vị đặc trưng của Tây Nguyên.

Những điểm tham quan trên hồ Hàm Thuận. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Trong những năm gần đây, chính quyền địa phương đã tập trung phát triển mô hình du lịch sinh thái tại hồ Hàm Thuận, kết hợp hài hòa với việc bảo tồn hệ sinh thái nơi đây. Hệ thống các tuyến đường dẫn từ quốc lộ 28B hoặc từ trung tâm thành phố Bảo Lộc, Di Linh đến hồ ngày càng được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách trong nước và quốc tế đến khám phá.

Với khí hậu mát lành quanh năm, vẻ đẹp nguyên sơ và dấu ấn văn hóa đặc trưng, hồ Hàm Thuận mang tiềm năng lớn trở thành một điểm du lịch sinh thái-nghỉ dưỡng nổi bật tại Lâm Đồng. Nơi đây hứa hẹn sẽ là cái tên đầy triển vọng bên cạnh những địa danh đã ghi dấu ấn như Đà Lạt, Tà Đùng hay hồ Tuyền Lâm.

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, Hồ Hàm Thuận như một chốn bình yên hiếm có - nơi con người có thể tìm lại sự tĩnh lặng, hòa mình vào thiên nhiên và cảm nhận hơi thở của cao nguyên. Không ồn ào, không thương mại hóa, vẻ đẹp nguyên sơ của hồ chính là điều khiến du khách nhớ mãi khi một lần đặt chân đến mảnh đất này./.

Khám phá vẻ đẹp Danh thắng Quốc gia hồ Đạ Tẻh ở Lâm Đồng Hồ Đạ Tẻh (xã Mỹ Đức, huyện Đạ Huoai) là một trong những công trình thủy lợi lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng, với vẻ đẹp hoang sơ, từ lâu đã trở thành niềm tự hào của đồng bào các dân tộc nơi đây.