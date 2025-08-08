Khánh thành cơ sở mới của Trường Hy Vọng: Vì trẻ em thiệt thòi do COVID-19

Hôm nay, 8/8, Trường Hy Vọng (Đà Nẵng), nơi sinh sống và học tập của hơn 300 học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã khánh thành cơ sở mới với diện tích hơn 6.500m2.

Công trình gồm hai khu: khu phòng học được thiết kế hiện đại và khu nội trú khép kín với đầy đủ tiện nghi, đảm bảo chất lượng sống và học tập cho học sinh.

Trường còn có các phòng chức năng dành cho thư viện, học robotics, âm nhạc, bếp bánh...giúp các em được học tập và thực hành, trải nghiệm đa dạng và phát huy năng lực của bản thân.

Trường Hy Vọng được thành lập năm 2021 bởi Tập đoàn FPT và Quỹ Hy Vọng, đặt tại Khu đô thị FPT City Đà Nẵng, nhằm chia sẻ yêu thương, nuôi dưỡng, đào tạo các em học sinh mất cha mẹ vì đại dịch COVID-19. Đến nay, trường có hơn 300 học sinh đến từ 29 tỉnh, thành và 13 dân tộc trên cả nước. Dưới mái trường này, các em được sống trong tình yêu thương, được học tập trong môi trường chất lượng với niềm tin các em sẽ trở thành những người tử tế, giàu lòng nhân ái, sẵn sàng chung tay xây dựng quê hương, đất nước.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh việc sáng lập Trường Hy Vọng là một nghĩa cử cao đẹp về truyền thống, tương thân, tương ái với mục tiêu và một triết lý của Đảng và Nhà nước ta - đó là không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhiều em đã trở thành các sinh viên công nghệ thông tin của ĐH FPT, của Y Khoa, của Sư Phạm. Đó là những tấm gương về sự vươn lên và nghị lực phi thường rất là đáng trân trọng của các em.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Từ năm nay, các em sẽ được học tập trong một môi trường mới với cơ sở vật chất khang trang hiện đại và với tương lai và hy vọng. Đây thực sự là mái nhà chung để các em thêm sức mạnh để viết tiếp một câu chuyện tươi sáng trong một tương lai mới, để mai này khi các em lập thân, lập nghiệp, sống đẹp, sống có ích cho đất nước, gia đình và xã hội. Thành phố Đà Nẵng có thể không phải là nơi các em lựa chọn để sinh ra, nhưng ở đây các em sẽ được học tập dưới mái trường này với sự yêu thương đùm bọc của lãnh đạo, cấp ủy chính quyền và người dân thành phố,” ông Quảng nói.

Cùng chia sẻ triết lý giáo dục từ yêu thương, ông Trương Gia Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT, Chủ tịch Hội đồng sáng lập trường Hy Vọng cho biết Hy Vọng là ngôi trường biến đau thương thành sức mạnh. Dù những mất mát còn mãi nhưng mỗi học sinh sẽ chia sẻ cùng thầy cô, bạn bè, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn vì ngày mai tươi sáng, sống cống hiến cho xã hội.

Tại buổi lễ, hàng trăm khách mời cùng học sinh trường Hy Vọng cùng nhau gửi gắm ước mơ qua những chiếc “máy bay giấy” lên bầu trời như một lời nhắn gửi, một giấc mơ đang lớn lên từng ngày của các em học sinh, hướng về một tương lai tốt đẹp, rộng mở phía trước./.

