Khu vực Bắc Bộ tiếp tục rét hại, vùng núi cao xuất hiện băng giá

Đêm 27/1 và ngày 28/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục rét hại, nhiệt độ thấp nhất 4-7 độ C, có nơi dưới 3 độ C.

Một người bán vé số mặc kín mít dưới trời rét. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã xảy ra rét hại, khu vực vùng núi cao phía Bắc một số nơi đã xuất hiện băng giá.

Vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ trung bình từ 8-10 độ C; thấp nhất 4-7 độ C, có nơi dưới 3 độ C.

Các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An nhiệt độ trung bình từ 11-13 độ C; thấp nhất từ 8-11 độ C. Hà Tĩnh nhiệt độ trung bình từ 13-15 độ C; thấp nhất 11-13 độ C.

Khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế nhiệt độ trung bình từ 16-18 độ C; thấp nhất từ 13-16 độ C.

Trên biển, đêm 27/1 và ngày 28/1, Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) và từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo triều cường khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ. Mực nước quan trắc cao nhất tại Trạm Hải văn Vũng Tàu ghi nhận được là 3,97m (lúc 1 giờ 15 phút ngày 27/1). Số liệu sóng quan trắc vệ tinh tại vùng biển ven bờ khu vực Đông Nam Bộ cho thấy độ cao sóng phổ biến từ 1,5-2,5m.

Dự báo trong 24 giờ tới, khu vực này có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Độ cao sóng trên vùng biển ven bờ phía Đông Nam Bộ phổ biến 1,5-3m, biển động nhẹ; ngoài khơi 3-5m, biển động. Mực nước tại ven biển phía Đông Nam Bộ có xu hướng tăng, độ cao lớn nhất tại Trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,05m.

Do ảnh hưởng của triều cường, các vùng trũng, thấp, ven sông, ngoài đê bao khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng vào sáng sớm và buổi chiều, làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông.

Thời tiết các khu vực đêm 27 ngày 28/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió nhẹ. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C; vùng núi cao từ 3-6 độ C, có nơi dưới 3 độ C; cao nhất từ 11-14 độ C, có nơi trên 14 độ C; vùng núi cao 8-11 độ C, có nơi dưới 8 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ; riêng vùng núi có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, có nơi dưới 3 độ C; cao nhất từ 12-14 độ C, vùng núi cao từ 7-10 độ C, có nơi dưới 7 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-11 độ C; cao nhất từ 12-14 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét đậm, rét hại; phía Nam trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 11-13 độ C, phía Nam từ 14-16 độ C; cao nhất phía Bắc từ 14-16 độ C; phía Nam từ 17-19 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi có gió giật mạnh cấp 6. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 18-21 độ C, phía Nam từ 21-24 độ C; cao nhất phía Bắc từ 24-27 độ C; phía Nam từ 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C./.

