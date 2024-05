Khu vực nội thành Hà Nội đề phòng mưa lớn cục bộ, có nơi trên 100mm

Người dân di chuyển khó khăn khi đi qua đoạn ngập sau một trận mưa lớn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và radar thời tiết, mây đối lưu hình thành ngay trên khu vực huyện Sóc Sơn.

Ngoài ra, vùng mây dông đang tồn tại trên khu vực tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang có xu hướng di chuyển nhanh sang khu vực các huyện thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây này có xu hướng phát triển và mở rộng thêm.

Chiều tối 30/5, các địa phương trên có mưa rào và dông, sau đó vùng mưa dông còn có khả năng lan sang quận, huyện khác thuộc nội thành của thành phố Hà Nội; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Trong chiều 30/5, khu vực tỉnh Hà Giang đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to như: Cốc Rế 52,2mm, Nậm Dịch 44,6mm, Thàng Tin 40,4mm...

Chiều tối và đêm 30/5, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 60-70mm, có nơi trên 100mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt tại thành phố Hà Giang, các huyện Hoàng Su Phì, Vị Xuyên, Quang Bình, Xín Mần và Bắc Quang.

Chiều tối và đêm 30/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Vùng áp thấp trên vùng biển Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong chiều 30/5. Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đêm 30/5 và ngày 31/5, phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao 2,5-3,5m; biển động mạnh.

Phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông và giữa Biển Đông, vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3m; biển động.

Khu vực vịnh Bắc Bộ, các khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh.

Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa), có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao 2,5-3,5m; biển động mạnh.

Thời tiết các khu vực đêm 30 ngày 31/5, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; sau có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Một tuyến đường bị ngập sau cơn mưa lớn. (Ảnh: TTXVN phát)

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to; sau có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; sau có mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, phía Nam có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C./.

