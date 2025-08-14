Lạm phát trong tầm kiểm soát, thận trọng áp lực cuối năm

Mặc dù lạm phát 7 tháng năm 2025 được kiểm soát trong mục tiêu đề ra, nhưng những tháng cuối năm vẫn tiềm ẩn nhiều áp lực từ cả thị trường trong nước và quốc tế.

Để kiểm soát lạm phát đạt mục tiêu, công tác điều hành giá sẽ được theo dõi sát diễn biến thế giới, điều tiết cung cầu linh hoạt và xây dựng kế hoạch điều hành giá các mặt hàng thiết yếu….

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh: Chủ trương ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát của Chính phủ trong những năm qua sẽ giúp củng cố niềm tin của doanh nghiệp và người dân vào môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, từ đó kỳ vọng ổn định lạm phát.

Số liệu mới nhất của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở, giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình tăng là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2025 tăng 0,11% so với tháng trước. So với tháng 12/2024, CPI tháng 7/2025 tăng 2,13% và so với cùng kỳ năm 2024 tăng 3,19%. Bình quân 7 tháng năm 2025, CPI tăng 3,26% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Bộ Tài chính, so với cùng kỳ năm 2024, mức tăng CPI 7 tháng năm 2025 phù hợp trong bối cảnh các nguồn lực được đẩy mạnh để đạt tăng trưởng kinh tế mức cao nhất. Lạm phát của Việt Nam đang được kiểm soát trong giới hạn mục tiêu do Quốc hội và Chính phủ đề ra (4,5 - 5%), góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2025 tăng 0,11%

Lạm phát cơ bản tháng 7/2025 tăng 0,21% so với tháng trước và tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2024. Bình quân 7 tháng năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,18% so với cùng kỳ năm 2024, thấp hơn mức tăng 3,26% của CPI bình quân chung.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho hay, đây là mức phù hợp, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh các nguồn lực được tập trung đẩy mạnh để đạt tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất. Lạm phát của Việt Nam đang được kiểm soát trong giới hạn mục tiêu do Quốc hội và Chính phủ đề ra từ 4,5 - 5%, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Tuy nhiên, trong 5 tháng cuối năm 2025, Bộ Tài chính dự báo một số yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá. Về yếu tố bên ngoài, trong ngắn hạn và trung hạn, lạm phát toàn cầu vẫn có khả năng chịu áp lực cao, dù đã giảm so với giai đoạn cao điểm 2022-2023.

Cụ thể, giá hàng hóa toàn cầu vẫn biến động mạnh; giá dầu có xu hướng tăng trở lại do bất ổn địa chính trị và OPEC+ tiếp tục cắt giảm sản lượng; giá vận chuyển đang tăng cao do ảnh hưởng các cuộc xung đột; giá lương thực có khả năng chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, chi phí sản xuất gia tăng do xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng, chính sách sản xuất tại chỗ làm chi phí sản xuất cao hơn.

Ở yếu tố trong nước, do Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nguyên, nhiên vật liệu nên biến động giá hàng hóa thế giới sẽ ảnh hưởng đến chi phí, giá thành, tạo áp lực đối với sản xuất của doanh nghiệp và đẩy giá hàng hóa tiêu dùng trong nước tăng lên. Mặt khác, đô la Mỹ tăng giá càng làm tăng chi phí nhập khẩu, gây sức ép lên mặt bằng giá hàng hóa trong nước.

Không những thế, giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm, đồ uống, mặt hàng may mặc có thể tăng cục bộ vào một số thời điểm lễ Tết, giao mùa hoặc do ảnh hưởng của bão lũ, thời tiết bất lợi.

Ngân hàng Nhà nước hiện đã giữ lãi suất điều hành thấp để hỗ trợ phục hồi kinh tế, nhưng nếu tín dụng tăng mạnh trở lại, có thể kích thích cầu tiêu dùng và đầu tư, tạo áp lực cầu kéo.

Hơn nữa, hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, tiêu dùng sẽ diễn ra với nhịp độ sôi động hơn do các giải pháp đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công, mở rộng tín dụng với nguồn cung tiền lớn được đưa ra thị trường để kích cầu tiêu dùng.

Người dân lựa chọn hàng hóa tại siêu thị. (Ảnh: TTXVN phát)

Các nguồn lực tập trung đẩy mạnh để đạt tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất theo mục tiêu Chính phủ đề ra, đồng thời cũng là yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá.

Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố khiến CPI tăng, cũng có một số yếu tố giúp giảm áp lực lên mặt bằng giá, đó là lạm phát toàn cầu hạ nhiệt, nguồn cung lương thực, thực phẩm trong nước dồi dào… cùng các chính sách hỗ trợ như giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, giảm thuế giá trị gia tăng, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, ưu đãi thuế nhập khẩu hay gia hạn thời hạn nộp thuế, góp phần giảm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

Trên cơ sở dự báo, Bộ Tài chính cập nhật kịch bản điều hành giá 5 tháng cuối năm tăng trong khoảng 3,7-4%. Các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam khoảng 2,9-4,2%.

Bộ Tài chính giả định CPI trong 5 tháng còn lại của năm 2025, mỗi tháng còn dư địa tăng khoảng 1,19-1,58% để bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát bình quân năm 2025 khoảng 4,5-5%.

Mới đây, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Trưởng ban Chỉ đạo, quán triệt công tác quản lý, điều hành giá là hết sức quan trọng, bởi nếu không kiểm soát hiệu quả lạm phát thì kết quả tăng trưởng sẽ không có nhiều ý nghĩa đối với đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư.

Để kiểm soát lạm phát năm 2025 đạt mục tiêu đề ra, Bộ Tài chính đề xuất các bộ, ngành, địa phương cần tập trung vào một số giải pháp cụ thể; trong đó, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả, lạm phát trên thế giới, kịp thời cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng đến giá cả, lạm phát của Việt Nam để có biện pháp ứng phó phù hợp, đảm bảo nguồn cung, bình ổn giá trong nước.

Đồng thời, đảm bảo thông suốt hoạt động cung ứng, lưu thông, phân phối hàng hóa, dịch vụ, nhất là các mặt hàng chiến lược có khả năng bị ảnh hưởng từ sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và xung đột, căng thẳng địa chính trị.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần chủ động, linh hoạt các biện pháp điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường nhằm đảm bảo sản xuất, đáp ứng nhu cầu xã hội, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá, góp phần kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội.

Cùng với đó, chính sách tài khóa cần phối hợp với chính sách tiền tệ và các chính sách khác để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

"Các địa phương cần sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường," Thứ trưởng Lê Tấn Cận đề nghị.

Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, Bộ Tài chính cũng đề nghị xây dựng một kế hoạch tổng thể, bài bản ngay từ đầu năm, giúp doanh nghiệp chủ động tính toán chi phí và các cơ quan quản lý phối hợp tốt hơn.

Một số đơn vị khác đề xuất sớm hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến giá và chuẩn bị sẵn các công cụ điều tiết thị trường như giảm thuế, tăng cung, sử dụng quỹ bình ổn, hàng dự trữ một cách hiệu quả…

"Tăng cường công tác quản lý và điều hành giá một cách hợp lý, vừa thúc đẩy sản xuất kinh doanh bền vững nhưng vừa đảm bảo đời sống nhân dân và ổn định sản xuất kinh doanh là yêu cầu bắt buộc. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương phải hết sức lưu ý đến diễn biến các mặt hàng thiết yếu, nhất là xăng dầu, điện, lương thực, thực phẩm… để sẵn sàng các giải pháp quản lý, điều hành phù hợp," Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu./.

