Với đặc thù là tỉnh miền núi, biên giới, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới gần 84% dân số toàn tỉnh.

Vì vậy, trong những năm qua, đặc biệt là thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, Lạng Sơn đang chú trọng triển khai các chính sách hỗ trợ đào tạo giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu học nghề của người dân.

Việc xác định đúng đối tượng thụ hưởng, tổ chức đào tạo phù hợp và giúp người học tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách là những yếu tố quan trọng, góp phần mở rộng cơ hội học tập, nâng cao kỹ năng nghề và tạo sinh kế bền vững cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Từ thực tế tại các địa bàn miền núi, Lạng Sơn coi công tác tuyên truyền, tư vấn và hướng dẫn người học là một khâu quan trọng trong quá trình thực hiện chính sách.

Đối với người học là đồng bào dân tộc thiểu số, việc tư vấn trực tiếp về ngành, nghề đào tạo, điều kiện tham gia và các chế độ hỗ trợ theo quy định sẽ giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình trước khi đăng ký.

Để chính sách phát huy hiệu quả, bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi cho người học, công tác tổ chức đào tạo cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân và định hướng phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Trong quá trình này, các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp giữ vai trò quan trọng trong việc khảo sát nhu cầu, xây dựng nội dung đào tạo, bố trí giáo viên và tổ chức thực hành.

Chỉ tính từ đầu năm 2026 đến nay, các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trong tỉnh Lạng Sơn đã mở được 44 lớp đào tạo các nhóm nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho trên 930 học viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Để chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng, tiếp tục mở rộng cơ hội học nghề cho người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề; rà soát nhu cầu học nghề của người dân tại các địa phương, nhất là lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu. Chú trọng đổi mới chương trình đào tạo theo hướng thiết thực, gắn với điều kiện sản xuất, thế mạnh của từng địa phương và nhu cầu thị trường lao động. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra chất lượng đào tạo, tư vấn việc làm sau học nghề, góp phần giúp người lao động có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống./.