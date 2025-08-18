Lãnh đạo Ấn-Nga điện đàm, tái khẳng định ủng hộ giải pháp hòa bình cho Ukraine

Ngày 18/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó ông nhắc lại lập trường nhất quán của New Delhi về việc giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine thông qua con đường hòa bình và đối thoại.

Cuộc điện đàm diễn ra ngay sau khi ông Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska - cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga kể từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Trong cuộc trao đổi, ông Putin đã chia sẻ với Thủ tướng Modi những đánh giá và hiểu biết sâu sắc về cuộc gặp với ông Trump, dù hội nghị Alaska kéo dài gần ba giờ, hai bên không đạt được thỏa thuận ngừng bắn như kỳ vọng.

Thủ tướng Modi bày tỏ cảm ơn nhà lãnh đạo Nga đã cập nhật thông tin, đồng thời nhấn mạnh rằng Ấn Độ luôn ủng hộ các sáng kiến nhằm mang lại hòa bình, và khẳng định đối thoại là con đường duy nhất để chấm dứt xung đột.

Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ (PMO) cho biết ngoài tình hình Ukraine, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận nhiều vấn đề hợp tác song phương, nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ Đối tác Chiến lược đặc biệt và ưu đãi giữa Ấn Độ và Nga.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ (MEA) cũng ra tuyên bố hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh tại Alaska, đồng thời ca ngợi vai trò lãnh đạo của cả Tổng thống Trump và Tổng thống Putin trong việc thúc đẩy giải pháp hòa bình cho Ukraine./.

Tổng thống Putin thông báo cho đối tác nước ngoài về kết quả thượng đỉnh Nga-Mỹ Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với người đồng cấp Nam Phi Cyril Ramaphosa để chia sẻ về những kết quả chính của Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska vừa qua.