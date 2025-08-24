Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt 300 đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp Nhân dân

Sáng 24/8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị gặp mặt đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp Nhân dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9.

Hội nghị có sự tham dự của 300 đại biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó có: 19 đồng chí nguyên là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch, Bí thư thứ nhất của 5 tổ chức chính trị - xã hội; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. 32 đại biểu là cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong đó có 14 đồng chí là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó còn có các đại biểu tiêu biểu đại diện cho giai cấp công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, nhân sĩ, trí thức, người cao tuổi, doanh nhân, các vị chức sắc của 16 tôn giáo; đại biểu đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và đại biểu đại diện cho 41/53 dân tộc thiểu số trên cả nước…

Theo Ban tổ chức, trong số 300 đại biểu, có 34% đại biểu là chức sức tôn giáo; 34% là người dân tộc thiểu số. Đại biểu là doanh nhân, doanh nghiệp đang làm việc tại các tập đoàn kinh tế lớn, có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng chiếm 9,67%. Đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài chiếm 1,67%. Đại biểu là nhân sĩ, trí thức chiếm 10%. Các đại biểu có cơ cấu kết hợp là cán bộ Mặt trận cơ sở, công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi, tiểu thương (cơ cấu kết hợp) là 77 đại biểu.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo đại diện Ban tổ chức, cuộc gặp mặt là dịp để mỗi đại biểu cùng ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc và cũng là dịp để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự cống hiến, đóng góp to lớn các giai tầng trong xã hội, của đồng bào chiến sĩ, các dân tộc, tôn giáo và cộng đồng người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đây cũng là dịp để Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lắng nghe những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các nhân sĩ, trí thức, các chức sắc, tôn giáo và kiều bào; đồng thời chia sẻ một số thông tin về tình hình trong nước và quốc tế thời gian qua. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết; tạo hiệu ứng lan tỏa, truyền cảm hứng, góp phần tạo khí thế mới, động lực mới trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc./.

