Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc

Chiều 21/8, tại phường Phủ Lý, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức buổi gặp gỡ, làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc đang đầu tư trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy nhấn mạnh tỉnh tiếp tục cam kết với các nhà đầu tư Hàn Quốc trong quá trình sản xuất, kinh doanh đảm bảo thuận lợi nhất, coi thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh. Thông qua các chuyến xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc trong những năm qua và các sự kiện được tổ chức, Ninh Bình và các địa phương của Hàn Quốc càng có thêm cơ hội gắn bó, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy mong muốn thời gian tới, các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục kết nối, đầu tư tại tỉnh nhiều hơn nữa để tạo ra sự phát triển ổn định, tăng trưởng kinh tế cho cả Ninh Bình cũng các doanh nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc cho biết hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 212 dự án FDI Hàn Quốc còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư là 2,7 tỷ USD (trong đó có 145 dự án trong khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư là 2,29 tỷ USD và ngoài khu công nghiệp có 67 dự án với tổng số vốn đầu tư là 0,41 tỷ USD) tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ lắp ráp ôtô, linh kiện điện tử…

Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã nỗ lực đầu tư, từng bước hình thành trung tâm sản xuất công nghiệp lớn của tỉnh như Công ty cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam tại Khu công nghiệp Gián Khẩu.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc khẳng định tỉnh Ninh Bình mới sau sáp nhập sẽ tạo không gian phát triển tốt hơn cho các doanh nghiệp, trong đó có nhà đầu tư Hàn Quốc. Với những tiềm năng, lợi thế về hạ tầng các khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại; hạ tầng giao thông kết nối với các tỉnh, cảng biển và sân bay; cùng với đó, tỉnh đang triển khai một loạt các dự án trọng điểm phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội sẽ giúp hỗ trợ các nhà đầu tư tốt hơn khi đến với tỉnh.

Ông Kim Ki Moon, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc, cảm ơn lãnh đạo tỉnh Ninh Bình dành thời gian tiếp đoàn. Sau khi Ninh Bình thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, các cấp, các ngành, đặc biệt là lãnh đạo tỉnh luôn hỗ trợ các nhà đầu tư Hàn Quốc tiếp tục đầu tư vào tỉnh.

Ông Kim Ki Moon mong muốn những kinh nghiệm về nhà máy thông minh, trí tuệ nhân tạo của Hàn Quốc sẽ là tiền đề mở ra cơ hội hợp tác với Ninh Bình trong xây dựng nhiều dự án về giao thông, cảng biển, tạo ra sự đột phá về phát triển kinh tế-xã hội.

Sau khi sáp nhập, tỉnh Ninh Bình quy hoạch 53 khu công nghiệp với tổng diện tích là 12.329ha, trong đó có 20 khu công nghiệp đã được xây dựng và đi vào hoạt động.

Tỉnh chủ trương tiếp tục xây dựng khu vực phía Bắc là tỉnh Hà Nam cũ thành trung tâm phát triển công nghiệp công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; khu vực phía Đông tập trung cho kinh tế biển và khu vực phía Nam phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch dịch vụ và công nghiệp sạch.

Hiện nay, tỉnh đang xây dựng Đề án “Nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không quốc tế tỉnh Ninh Bình” để trình Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự kiến phương án đề xuất xây dựng Cảng hàng không quốc tế với công suất thiết kế ban đầu khoảng 10 triệu hành khách/năm.

Tỉnh cũng đề xuất Bộ Xây dựng xem xét bổ sung Cảng biển Ninh Bình vào Quy hoạch cảng biển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy mô đề xuất bao gồm bến cảng chuyên dùng, bến cảng tổng hợp quốc tế và các bến cảng khác với công suất đạt khoảng 120 triệu tấn hàng hóa mỗi năm…

Với những chính sách hỗ trợ, cam kết nhất quán trong ưu đãi đầu tư, Ninh Bình sẽ tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng hành cùng các nhà đầu tư Hàn Quốc để tạo ra sự phát triển bứt phá trong thời gian tới./.

