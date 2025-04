Lãnh đạo Việt Nam gửi Thư chúc mừng năm mới Lào và Campuchia

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Tết cổ truyền Chol Chhnam Thmey của Vương quốc Campuchia, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi Thư và lẵng hoa chúc mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen; Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi Thư và lẵng hoa chúc mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư và lẵng hoa chúc mừng tới Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi Thư và lẵng hoa chúc mừng tới Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Moha Sena Padei Techo Hun Sen và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Moha Rotsaphea Thipadei Khuon Sudary.

Trong Thư gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Lãnh đạo cấp cao Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam “chúc mừng và chia sẻ niềm tự hào về những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong năm qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith đứng đầu, sự điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội, đất nước và nhân dân Lào anh em sẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Vui mừng trước những bước tiến quan trọng và toàn diện trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, lãnh đạo ta đồng thời khẳng định luôn luôn ý thức sâu sắc và rất vui mừng cùng Lãnh đạo Lào không ngừng củng cố và vun đắp để mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển hiệu quả, thực chất trong bối cảnh mới hiện nay, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân mỗi nước, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới."

Trong Thư gửi Quốc vương, Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và Lãnh đạo cấp cao Campuchia, Tổng Bí thư Tô Lâm và Lãnh đạo cấp cao Việt Nam vui mừng thấy rằng trong năm qua, dù đứng trước nhiều thách thức song nhờ nền tảng vững chắc do các thế hệ lãnh đạo Campuchia dày công gây dựng, Nhân dân Campuchia đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng và toàn diện trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Lãnh đạo ta tin tưởng rằng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni và đường lối đúng đắn của Đảng Nhân dân Campuchia do Chủ tịch Hun Sen dẫn dắt, Cương lĩnh của Đảng Nhân dân Campuchia giai đoạn 2023-2028 và Chiến lược Ngũ giác của Chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ được thực hiện thắng lợi, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân Campuchia.

Về quan hệ hai nước, lãnh đạo ta tin tưởng rằng những kết quả tích cực đã đạt được tại Cuộc gặp Cấp cao giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào tháng 2/2025 vừa qua sẽ được hai bên phối hợp cụ thể hóa, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước, vì lợi ích thiết thực của Nhân dân mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi Thư chúc mừng đến Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane, Quyền Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bounleua Phandanouvong và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Prak Sokhonn./.

Lễ hội Tết cổ truyền các nước Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar ở TP Hồ Chí Minh Lễ hội Tết cổ truyền Campuchia-Lào-Myanmar-Thái Lan thể hiện sự tương đồng trong văn hóa, sinh hoạt tôn giáo giữa các nước trong khu vực; thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hòa hợp, gắn bó giữa các dân tộc.