Lũ dâng nhanh, Hà Nội sơ tán đảm bảo an toàn cho người dân

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, đêm 26/8 và ngày 27/8 thành phố Hà Nội dự báo có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Do vậy, trong vòng 12-24 giờ tới, lũ trên sông Bùi và sông Tích tiếp tục lên, có khả năng vượt mức báo động 3.

Lũ cao có thể gây ngập lụt vùng trũng thấp, bãi nổi ven sông với độ sâu 0,1-0,5m, có nơi sâu hơn; nguy cơ sạt lở bờ bãi, mất an toàn đê điều, ảnh hưởng giao thông, sản xuất và đời sống dân sinh.

Trước tình hình này, ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Mai (Hà Nội), cho biết xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ, cập nhật các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết, thiên tai, sự cố và tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và thành phố Hà Nội về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã đã huy động hơn 200 người bao gồm công an xã, dân quân tự vệ, người dân cùng đắp đê Bùi 2 (xã Xuân Mai) để chống ngập.

Ngay trong đêm chính quyền địa phương đã dùng bao tải cát để đắp các đoạn đê xung yếu, có nguy cơ ngập. Đồng thời, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Thôn Bùi Xá nằm sát sông Bùi, là vùng thoát lũ của xã Xuân Mai. Xã Xuân Mai được xem là “rốn lũ” của Hà Nội còn thôn Bùi Xá được xem "rốn của rốn lũ," người dân thường xuyên sống trong cảnh ngập lụt.

Khi thượng nguồn mưa lớn, nước dâng sẽ gây ngập cho hạ du gồm các xã: Xuân Mai, Trần Phú, Kiều Phú với hàng trăm hộ dân.

Ủy ban Nhân dân xã Xuân Mai cho biết xã có hơn 14.000 hộ dân, trong đó khoảng 1.433 hộ thường xuyên bị ngập lụt, với 6.553 nhân khẩu.

Do địa hình gò đồi xen kẽ đồng trũng nên khả năng tiêu thoát nước bị hạn chế, đe dọa an toàn dân cư, sản xuất và hạ tầng.

Hiện nay, các lực lượng chức năng của xã đã triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình đê điều, phương án hộ đê trên địa bàn; Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã, các thôn sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để chủ động triển khai khi có sự cố, tình huống xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ.”

Đối với, Ban chỉ huy Quân sự xã Xuân Mai triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất và các khu vực trọng điểm xung yếu, có nguy cơ mất an toàn để kịp thời phòng tránh; Tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; Tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra canh gác, bảo vệ đê điều để kịp thời phát hiện và kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra ngay từ giờ đầu; sẵn sàng phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn đê điều theo cấp báo động.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Mai yêu cầu các Xí nghiệp Đầu tư Phát triển thủy lợi Chương Mỹ, các hợp tác xã nông nghiệp cần triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ chứa, công trình thủy lợi: bố trí lực lượng thường trực để vận hành, điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Công ty Điện lực Thạch Thất, Hợp tác xã dịch vụ Điện lực Thủy Xuân Tiên đảm bảo an toàn lưới điện, cung cấp đủ nguồn điện để phục vụ tiêu úng, chống ngập; sẵn sàng cắt điện các hộ dân khi ngập lụt.

Song song với đó, lực lượng Công an xã tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn đảm bảo giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là khu vực đã xảy ra sạt lờ hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lờ; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn và chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra canh gác, bảo vệ đê điều để kịp thời phát hiện và kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra ngay từ giờ đầu; sẵn sàng phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn đê điều theo cấp báo động./.

Hà Nội mưa to làm mực nước sông Nhuệ, sông Đáy lên mức báo động 1 Căn cứ vào mực nước sông Nhuệ tại Đồng Quan hồi 2 giờ 40 ngày 27/8/2025 là 4,02m (mực nước báo động 1 là 4,00m), Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã phát báo động 1 trên sông Nhuệ.