Mẹ chiến sỹ đi từ 4 giờ sáng, may mắn gặp được con trước giờ hợp luyện

Từ 4 giờ sáng 24/8, bà Trương Thị Báu di chuyển từ Ninh Bình ra Hà Nội với mong muốn gặp được con trong đoàn quân đi hợp luyện. 18 giờ, nhìn thấy con mà không gọi được, người dân đã đồng thanh hô lớn để người mẹ và Đại úy Kiên tìm thấy nhau.

Hồng Kiều

Đại úy Trương Trung Kiên, Lữ đoàn 202, Binh chủng Tăng thiết giáp đã xa nhà từ tháng 5 để đi tập luyện chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành nhân 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Là người lính xa nhà, anh Kiên tập trung vào tập luyện với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé vào thành công trong ngày lễ lớn của đất nước.

Bố anh Kiên là liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Người lính bộ đội Cụ Hồ ấy đã anh dũng nằm xuống từ khi anh mới 2 tuổi, và anh cũng chưa một lần được gặp bố.

Clip anh Kiên gặp mẹ.

Nhớ con, 4 giờ sáng ngày 24/8, bà Trương Thị Báu, mẹ anh Kiên bắt xe từ Ninh Bình lên Hà Nội để mong được nhìn thấy con đi trong đoàn quân oai hùng. Tới 18 giờ, mẹ, vợ và người thân của Kiên mới nhìn thấy anh nhưng giữa tiếng hò reo của người dân, giọng của họ không đủ lớn để anh nghe thấy. Thấy vậy, nhiều người đã đồng thanh hô lớn "anh Kiên ơi" để anh và gia đình nhìn thấy nhau.

Dưới dây là hình ảnh của giây phút gặp gỡ xúc động của Đại úy Kiên cùng mẹ và chú ruột trước giờ hợp luyện lần 2:

z6940156859419-2b0e000879ca2cb1668fec1d30cf0ff7.jpg
z6940156840264-b690c10298c1c20691bd01ba10f9066f.jpg
z6940156845760-ae464ddabde3cbb13175a64c9fa51684.jpg
