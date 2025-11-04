Một trong những Phó Tổng thống quyền uy nhất nước Mỹ qua đời

Ngày 4/11, gia đình cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney thông báo ông đã qua đời một ngày trước đó do biến chứng của bệnh viêm phổi và các bệnh tim mạch, thọ 84 tuổi.

Ông Cheney là Phó Tổng thống thứ 46 của Mỹ, phục vụ dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush trong 2 nhiệm kỳ từ năm 2001-2009.

Chính trị gia thuộc đảng Cộng hòa này từng có thời gian làm Hạ nghị sỹ bang Wyoming và đứng đầu Lầu Năm Góc.

Với vai trò Phó Tổng thống, ông Cheney đã nỗ lực thúc đẩy mở rộng quyền lực của Tổng thống và tăng cường vai trò của Phó Tổng thống thông qua việc xây dựng nhóm an ninh quốc gia có ảnh hưởng lớn trong chính quyền.

Ông Cheney được đánh giá là một trong những Phó Tổng thống quyền uy nhất nước Mỹ và là người điều hành bộ máy ở Nhà Trắng đúng ngày xảy ra vụ khủng bố 11/9/2001./.

