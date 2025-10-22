Bản tin 60s ngày 22/10/2025 gồm những nội dung sau:

Mưa đặc biệt lớn 400–800mm sắp trút xuống từ Quảng Trị đến Đà Nẵng.

546 kg vàng và tiền tỉ trốn thuế trong đường dây buôn lậu bị lật tẩy.

Kỳ tích cứu sống nam sinh bị thanh sắt 3 mét đâm xuyên đầu.

Vì sao bánh mì Việt Nam không trong Top 50 loại bánh mì ngon nhất thế giới?

Giá vàng giảm “không phanh”, nhiều người lỗ nặng chỉ sau một đêm.

Nhà Trắng lên tiếng trước tin đồn ông Trump giảm án cho Diddy.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, Hàn Quốc – Nhật Bản báo động khẩn.

Ông Hun Sen kêu gọi người dân không đốt hàng hóa Thái Lan./.