Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Mưa đặc biệt lớn 400–800mm sắp trút xuống từ Quảng Trị đến Đà Nẵng

Do ảnh hưởng của bão Fengshen (bão số 12) kết hợp không khí lạnh, khu vực từ nam Quảng Trị đến Đà Nẵng được dự báo có mưa rất to trong 24–48 giờ tới, lượng mưa phổ biến 400–600mm, có nơi trên 800mm.

Theo dõi VietnamPlus
Mưa đặc biệt lớn 400–800mm sắp trút xuống từ Quảng Trị đến Đà Nẵng
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Bản tin 60s ngày 22/10/2025 gồm những nội dung sau:

Mưa đặc biệt lớn 400–800mm sắp trút xuống từ Quảng Trị đến Đà Nẵng.

546 kg vàng và tiền tỉ trốn thuế trong đường dây buôn lậu bị lật tẩy.

Kỳ tích cứu sống nam sinh bị thanh sắt 3 mét đâm xuyên đầu.

Vì sao bánh mì Việt Nam không trong Top 50 loại bánh mì ngon nhất thế giới?

Giá vàng giảm “không phanh”, nhiều người lỗ nặng chỉ sau một đêm.

Nhà Trắng lên tiếng trước tin đồn ông Trump giảm án cho Diddy.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, Hàn Quốc – Nhật Bản báo động khẩn.

Ông Hun Sen kêu gọi người dân không đốt hàng hóa Thái Lan./.

#Buôn lậu 546kg vàng #trốn thuế #bão số 12 #Bão Fengshen #mưa bão #bánh mì #giá vàng #vàng sjc #Trump #Diddy #Triều Tiên #tên lửa đạn đạo #Xung đột Thái Lan-Campuchia #Bão Fengshen

Podcast mới nhất