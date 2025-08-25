Mỹ đẩy nhanh tiến trình rút quân khỏi Iraq

Ngày 24/8, truyền thông Iraq đưa tin lực lượng Mỹ đang đẩy nhanh kế hoạch rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này, với việc rút quân được triển khai tại các căn cứ Ayn al-Asad và Victoria.

Chính phủ Iraq xác nhận quyết định trên do Đại sứ quán Mỹ tại Iraq ban hành, được thực hiện theo từng giai đoạn.

Theo kênh Kurdistan24, một số binh sỹ Mỹ đã được tái triển khai tới Erbil - thủ phủ vùng Kurdistan, và một quốc gia Arab láng giềng của Iraq.

Động thái này được đánh giá là nhanh hơn so với lộ trình rút quân đã được lên kế hoạch trước đó cho lực lượng liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Ngày 17/8, Cố vấn An ninh của Thủ tướng Iraq Hussein Allawi thông báo nhiệm vụ của liên quân quốc tế tại Iraq sẽ kết thúc vào tháng Chín tới.

Trước đó, hồi tháng 9/2024, Iraq và Mỹ đã đạt thỏa thuận về việc rút dần lực lượng liên quân khỏi lãnh thổ Iraq.

Hiện Mỹ vẫn duy trì khoảng 2.500 binh sỹ tại Iraq trong khuôn khổ liên minh quốc tế được thành lập năm 2014 nhằm chống lại tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng./.

Mỹ rút thêm nhân viên khỏi Iraq sau cuộc không kích nhằm vào Iran Việc Mỹ cắt giảm nhân viên ngoại giao tại Iraq diễn ra trong bối cảnh các lực lượng vũ trang thân Iran tuyên bố sẽ nhằm vào các lợi ích của Mỹ trong khu vực nếu Washington tham chiến cùng Israel.