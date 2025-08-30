Mỹ phê duyệt thương vụ bán hệ thống Patriot 8,5 tỷ USD cho Đan Mạch

Ngày 29/8, Lầu Năm Góc thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ tiềm năng bán hệ thống tên lửa phòng không Patriot và các trang thiết bị liên quan cho Đan Mạch, với tổng trị giá ước tính 8,5 tỷ USD.

Thông cáo báo chí nêu rõ Bộ Ngoại giao quyết định phê duyệt thương vụ tiềm năng bán cho Chính phủ Đan Mạch hệ thống Patriot được trang bị Hệ thống Chỉ huy tác chiến tích hợp (IBCS) và các trang thiết bị đi kèm.

Trước đó, Đan Mạch đề nghị mua 36 tên lửa đạn đạo Patriot MIM-104E GEM-T, 20 tên lửa Patriot PAC-3 MSE, 6 bệ phóng Patriot M903A2, 6 bộ kết nối mạng (LINKs) được gắn với phần mềm bệ phóng IBCS và các thiết bị khác.

Cùng ngày, Lầu Năm Góc cũng cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán hệ thống Patriot và các thiết bị liên quan cho Ukraine với chi phí ước tính 179,1 triệu USD.

Các nhà thầu chính của thương vụ này sẽ là 2 tập đoàn RTX Corp và Lockheed Martin./.

Ukraine nhận 3 tổ hợp Patriot, kêu gọi tài trợ thêm 7 hệ thống Tổng thống Mỹ thông báo hàng tỷ USD vũ khí, bao gồm cả tên lửa Patriot, sẽ được cung cấp cho Ukraine, mở đường cho các cuộc đàm phán giữa các đối tác về cơ chế đóng góp tài chính mua vũ khí.