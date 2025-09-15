Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp bằng sáng kiến số hoá logistics

Từ lâu, chi phí logistics đã là một trong những gánh nặng lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các sáng kiến đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong ngành logistics được Chính phủ khuyến khích để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Sáng kiến mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chiến lược phát triển logistics Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2050 của Chính phủ nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm như đầu tư hạ tầng đồng bộ từ cảng biển, sân bay, trung tâm phân phối đến mạng lưới kho bãi; khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ 4.0 như AI, IoT, blockchain; thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh nhằm giảm phát thải carbon.

Trong bối cảnh đó, Nền tảng Kết nối Logistics do Công ty Việt Nam SuperPort™, Vietnam Post Logistics và Visa vừa chính thức ra mắt là sáng kiến mới hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường nội địa và quốc tế. Nền tảng Kết nối Logistics được thiết kế để cung cấp một giải pháp tích hợp toàn diện về logistics, tài chính và công nghệ. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc quản lý chi phí và tối ưu hóa quy trình vận hành.

Nền tảng này còn mang đến quy trình số hóa toàn diện từ khâu đặt hàng đến thanh toán, tích hợp tính năng theo dõi đơn hàng theo thời gian thực, giúp đơn giản hóa thủ tục chứng từ và minh bạch hóa quy trình. Bên cạnh đó, nền tảng còn kết nối trực tiếp với hệ thống kho ngoại quan, mạng lưới vận tải cùng các dịch vụ tài chính như cho vay, giải ngân và thanh toán đa dạng. Nhờ cải thiện dòng tiền và giảm phụ thuộc vào thủ tục giấy tờ, nền tảng giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa vận hành hiệu quả hơn và tự tin gia nhập thương mại toàn cầu. Trong giai đoạn thí điểm, sáng kiến này sẽ tập trung triển khai cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và Tây Ninh, sau đó sẽ nhân rộng ra các tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc.

Đánh giá cao sáng kiến hỗ trợ dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tiến sỹ Hạ Thúy Hạnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam cho biết thực tế cho thấy vận chuyển là một yếu tố quan trọng đối với các sản phẩm nông sản Việt Nam; xe vận chuyển cần phải đáp ứng yêu cầu về nhiệt độ và độ ẩm, cần đảm bảo rằng hàng hóa, đặc biệt là sản phẩm tươi sống, đến tay người tiêu dùng vẫn giữ được độ tươi và an toàn thực phẩm.

“Theo đánh giá của chúng tôi, logistics hiện nay chiếm khoảng 30-35% giá trị sản phẩm nông nghiệp. Nếu chúng ta làm tốt việc liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ, giảm chi phí logistics thì sẽ nâng cao thu nhập cho nông dân,” Tiến sỹ Hạ Thúy Hạnh cho hay.

Theo Tiến sỹ Hạ Thúy Hạnh, điểm nổi bật của Nền tảng Kết nối Logistics là hệ thống theo dõi sản phẩm qua điện tử, giúp giám sát tình trạng hàng hóa, bao gồm cả nhiệt độ và độ ẩm trong quá trình vận chuyển. Đây là một bước đột phá giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản Việt Nam.

Ông Bùi Quang Tuấn, Giám đốc ngành hàng kinh doanh lương thực, Tập đoàn ThaiBinh Seed đang tìm hiểu về Nền tảng Kết nối Logistics. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Bùi Quang Tuấn, Giám đốc ngành hàng kinh doanh lương thực, Tập đoàn ThaiBinh Seed kỳ vọng nền tảng số này sẽ giải quyết được một số “điểm nghẽn” về logistics, đặc biệt trong ngành nông sản.

“Đầu tiên, nền tảng này có thể giúp kiểm soát điều kiện xuất khẩu và kết nối nhanh hơn, giảm bớt các thủ tục giấy tờ và thời gian chờ đợi tại kho. Điều này sẽ giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm trong thời gian vận chuyển. Thứ hai, nền tảng này sẽ giảm thiểu các loại giấy tờ hành chính, giúp quá trình thông quan trở nên dễ dàng hơn. Đây là hai điểm lớn nhất mà tôi nghĩ nền tảng kết nối này có thể mang lại cho ngành nông sản và cũng có thể áp dụng cho các ngành hàng khác,” ông Tuấn chia sẻ.

"Chìa khoá" tối ưu hoá chi phí, năng cao năng lực cạnh tranh

Trong bối cảnh thị trường ngày càng nhiều biến động, phát triển dịch vụ logistics không chỉ là nhu cầu tất yếu mà còn là “chìa khóa” nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Đặc biệt là đối với thương mại xuyên biên giới, vai trò này càng trở nên sống còn, hàng hóa phải được giao nhanh, đúng chuẩn và minh bạch, nếu không sẽ mất cơ hội trên thị trường toàn cầu.

Tiến sỹ Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính cho biết các doanh nghiệp khi đặt nhà máy tại Việt Nam đều quan tâm đến việc giảm thiểu chi phí logistics và tăng cường kết nối trong chuỗi cung ứng. Chính phủ Việt Nam cũng đã triển khai nhiều chủ trương và chính sách nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Robotics. Khả năng ứng dụng công nghệ này không chỉ quyết định năng lực cạnh tranh của quốc gia mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của từng doanh nghiệp.

Theo Tiến sỹ Võ Xuân Hoài, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng thì logistics đã trở thành “chìa khóa” giúp tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp. AI hỗ trợ trong việc dự báo nhu cầu, trong khi Robotics giúp tự động hóa quy trình, nâng cao hiệu suất hoạt động. Việc ứng dụng AI và Robotics vào logistics như Nền tảng Kết nối Logistics không chỉ mang lại sự minh bạch trong hoạt động logistics mà còn tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực vận hành cho các doanh nghiệp. Hệ sinh thái logistics tại Việt Nam đang được xây dựng một cách toàn diện, bao trùm và tối ưu hóa nguồn lực, nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh.

Nền tảng Kết nối Logistics là sáng kiến mới hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường nội địa và quốc tế.(Ảnh: PV/Vietnam+)

Bà Nguyễn Thu Lan, Phó Chủ tịch Techcombank khẳng định rằng logistics không chỉ là hạ tầng của thương mại mà còn là động lực chiến lược cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong 5 năm tới. Bà Lan cũng nhấn mạnh rằng việc kết hợp tài chính chuỗi cung ứng với số hóa logistics sẽ tạo ra một nền tảng khác biệt, nơi công nghệ và tài chính hội tụ để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tiến sỹ Yap Kwong Weng, Tổng Giám đốc Công ty Việt Nam SuperPort™ nhấn mạnh rằng nền tảng Kết nối Logistics không chỉ là một sản phẩm công nghệ mà còn là một cam kết trong việc thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics. Ông Yap Kwong Weng cho rằng việc hợp tác với các đối tác chiến lược sẽ tạo ra nền tảng công nghệ hoàn toàn mới, mở ra hệ sinh thái "all-in-one" sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế./.