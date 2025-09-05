Ngày tựu trường nơi địa đầu Tổ quốc: Giữ gìn bản sắc, nuôi dưỡng khát vọng

Trong không khí hàng triệu học sinh cả nước rộn ràng chung niềm vui ngày tựu trường, thầy và trò học sinh nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc cũng như vùng cao Việt Bắc cùng đón chào tiếng trống khai giảng, mở đầu cho một năm học đầy khát vọng vươn cao, bay xa của ngành Giáo dục.

Những ngôi trường nơi biên giới Lũng Cú chào đón năm học mới

Cùng với hàng triệu học sinh cả nước, hơn 500.000 học sinh các cấp của Tuyên Quang - nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc náo nức bước vào năm học mới 2025 - 2026.

Từ những ngôi trường nơi biên giới Lũng Cú cho đến các trường ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước cùng cất cao tiếng hát Quốc ca trong thời khắc trang nghiêm, hòa chung một nhịp đập, một khát vọng.

Từ tờ mờ sáng, sân trường Tiểu học Lũng Cú đã rộn ràng tiếng cười nói của học trò trong sắc áo đồng phục. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Cột cờ Lũng Cú như hòa vào niềm vui của thầy trò ngày tựu trường.

Cô giáo Dương Thị Thành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lũng Cú cho biết, đây là lần đầu tiên cô và trò nhà trường được cùng cả nước dự lễ khai giảng trực tuyến, Tiếng trống khai trường vang lên từ Thủ đô Hà Nội, học trò trường Tiểu học Lũng Cú như được tiếp thêm động lực, được kết nối, đồng hành cùng hàng triệu bạn bè trên khắp đất nước.

Năm học này, trường Tiểu học Lũng Cú đón 793 học sinh, phần lớn là con em đồng bào Mông, Lô Lô. Công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng đã được thầy cô và phụ huynh thực hiện chu đáo: Từ chỉnh trang lớp học, trồng thêm hoa trước sân trường cho đến tập luyện những tiết mục văn nghệ.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng, nhiều xã biên giới như Lũng Cú, Phó Bảng, Sơn Vĩ, Pà Vầy Sủ… đã vận động học sinh đến lớp đầy đủ ngay từ ngày đầu tiên, hỗ trợ sách vở, đồng phục cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Năm học 2025 - 2026, ngành Giáo dục tỉnh xác định mục tiêu nâng cao chất lượng toàn diện, tập trung vào giáo dục vùng khó khăn, biên giới; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ, đảm bảo đủ đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất.

Đồng thời, tăng cường phân cấp, nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường, phấn đấu đưa chất lượng giáo dục nằm trong nhóm 25 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Học sinh vùng cao giữ gìn bản sắc, tự tin bước vào năm học mới

“Học tập tốt, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, sẵn sàng hành trang bước vào năm học mới” là lời dặn dò của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung gửi tới học sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc trong Lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Tại chương trình, Bộ trưởng ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà tập thể Nhà trường đã đạt được trong suốt 68 năm xây dựng và trưởng thành. Bên cạnh việc học tập tốt, việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, từ tiếng nói, ngôn ngữ, trang phục của dân tộc mình, Bộ trưởng cũng đề nghị các em học sinh cần tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ, coi đây là hành trang vững chắc để tự tin bước vào kỷ nguyên mới của đất nước.

Nhân dịp khai giảng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trao tặng nhiều phần quà động viên thầy và trò Nhà trường, đồng thời bày tỏ mong muốn Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc tiếp tục là địa chỉ giáo dục uy tín, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc được thành lập năm 1957, tiền thân là Trường Thiếu nhi Vùng cao và Trường Bổ túc công nông Khu tự trị Việt Bắc.

Nhà trường vinh dự được 3 lần đón Bác Hồ về thăm, được Đảng và Nhà nước tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý.

Từ khi thành lập đến nay, Nhà trường đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh là con em của 32 dân tộc thiểu số thuộc 21 tỉnh miền núi từ Quảng Bình trở ra, trong đó có hàng trăm học sinh thiểu số dân tộc rất ít người như: Ngái, Lự, Mảng, Sila, Cờ Lao...

Trong nhiều năm qua, tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, khá của trường luôn đạt trên 95%; tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi đạt trên 70%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm đạt gần 100%...

Nhiều em đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia, học sinh của Nhà trường nhiều người đã trở thành kĩ sư, bác sỹ, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý làm việc ở các cơ quan Trung ương và địa phương.

Năm học 2025-2026, Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc đón hơn 600 học sinh lớp 10.

Không khí khai giảng tại Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc diễn ra trang trọng, rộn ràng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc dân tộc, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự tự tin và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ./.

