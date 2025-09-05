Multimedia

Lễ khai giảng được tổ chức ở tất cả các cấp học, các cơ sở trong cùng một ngày

Lễ khai giảng năm học 2025-2026 được tổ chức ở tất cả các cấp học, các cơ sở giáo dục-đào tạo cùng một ngày 5/9/2025 gắn với hoạt động kỷ niệm là sự kiện đặc biệt.

vna-potal-le-khai-giang-nam-hoc-2025-2026-to-chuc-o-tat-ca-cac-cap-hoc-cac-co-so-giao-duc-dao-tao-trong-cung-mot-ngay-592025-8257148.jpg

Sáng 5/9/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 kết hợp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và kết nối trực tuyến đến tất cả cơ sở giáo dục trong cả nước.

Lễ khai giảng năm học 2025-2026 được tổ chức ở tất cả các cấp học, các cơ sở giáo dục-đào tạo cùng một ngày 5/9/2025 gắn với hoạt động kỷ niệm là sự kiện đặc biệt, nhằm lan tỏa truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Giáo dục nước nhà trong suốt 80 năm qua; tạo khí thế phấn khởi hướng tới một năm học hiệu quả, chất lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)
