Nghệ An tổ chức Lễ hội Làng Sen 2026 với chuỗi hoạt động đặc sắc

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2026 và Công bố Quyết định Khu du lịch quốc gia Khu Di tích Kim Liên.

Lễ hội được tổ chức quy mô từ ngày 18 đến 30/5 với nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Khu di tích Kim Liên sau khi được công nhận là Khu du lịch quốc gia.

Lễ Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026, chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và Công bố Quyết định Khu du lịch quốc gia Khu Di tích Kim Liên được tổ chức vào lúc 20h10, ngày 18/5/2026 tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên.

Nổi bật tại Lễ hội là lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ ở Khu di tích Kim Liên và đền Chung Sơn; lễ rước ảnh Bác.

Trong khuôn khổ Lễ hội còn có các hoạt động: Triển lãm chuyên đề “Kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” khai mạc lúc 16h30, ngày 18/5 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Vinh; tổ chức không gian “Chợ Quê” kết hợp hoạt động du lịch trải nghiệm tại Làng Sen.

Triển lãm “80 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” khai mạc vào lúc 8h00, ngày 19/5 tại Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh; Trưng bày chuyên đề: “Hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc” và tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Khu Di tích Kim Liên vào 19h30 ngày 19/5 tại Khu Di tích Kim Liên; Khánh thành Dự án Thác 9 tầng thuộc Khu Du lịch văn hóa tại xã Kim Liên vào ngày 18/5.

Lễ bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 được tổ chức vào 20h00, ngày 30/5/2026 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Vinh.

Từ năm 1981, một phong trào văn nghệ quần chúng hát về Bác Hồ, về Tổ quốc, về Đảng đã ra đời với tên gọi Liên hoan tiếng hát Làng Sen.

Đến năm 2002, Liên hoan tiếng hát Làng Sen được tỉnh Nghệ An nâng lên thành Lễ hội Làng Sen với quy mô cấp tỉnh (tổ chức hàng năm) và quy mô toàn quốc (05 năm tổ chức một lần) vào dịp sinh nhật Bác.

Ngay từ những năm đầu tổ chức, Lễ hội Làng Sen đã thu hút nhiều tầng lớp Nhân dân không chỉ trong tỉnh mà Nhân dân cả nước, kiều bào nước ngoài, du khách quốc tế hưởng ứng, tham dự.

Đây là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, thành kính của Nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất; tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đây cũng là dịp giới thiệu, quảng bá về văn hóa Làng Sen, quê hương Nghệ An tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước; từng bước thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, khai thác sản phẩm du lịch đặc thù gắn với không gian trải nghiệm văn hóa, lịch sử, tâm linh trên quê hương Bác Hồ./.

Thông tin chi tiết về tượng “Bác Hồ về thăm quê” mới được khánh thành Tối 15/5/205, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An và đông đảo nhân dân, du khách dự khai mạc Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2025 và khánh thành tượng Bác Hồ về thăm quê.