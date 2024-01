Nguồn cung dồi dào, không lo thiếu thịt lợn trong dịp Tết Giáp Thìn

Chuẩn bị nguyên liệu thịt lợn để chế biến tại cơ sở sản xuất của Hợp tác xã Hoàng Long ở thôn Tri Lễ, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết sản lượng thịt lợn phục vụ Tết Nguyên đán 2024 sẽ không thiếu dù nhu cầu tiêu dùng tăng vọt trong dịp Tết.

Cụ thể, với sản lượng thịt hơi các loại 7,79 triệu tấn, tăng 6,38%; sản lượng thủy sản 9,32 triệu tấn, tăng 2,3%, dự báo nguồn cung thực phẩm Tết Nguyên đán 2024 rất dồi dào.

Ông Phạm Kim Đăng cho biết thêm đến thời điểm này, tình hình chăn nuôi của các doanh nghiệp, trang trại vẫn khá ổn định. Tỷ lệ đàn lợn hiện có cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Tại một số tỉnh, thành phố phía Bắc như Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang, lợn hơi có giá từ 48.000 đến 53.000 đồng/kg. Giá lợn hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên như Bình Thuận, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế và Lâm Đồng dao động từ 48.000 đến 51.000 đồng/kg. Tương tự, giá lợn hơi khu vực miền Nam dao động khoảng 49.000 đến 54.000 đồng/kg.

Hiện, các sản phẩm thịt lợn ở các chợ truyền thống có giá khoảng 100.000-130.000 đồng/kg; trong đó thị ba chỉ có giá cao nhất 130.000 đồng/kg, nạc thăn có giá 120.000 đồng/kg, nạc mông có giá 100.000 đồng/kg, sườn thăn 100.000-110.000 đồng/kg.

Hiện giá thành sản xuất lợn hơi dao động từ 45.000-52.000 đồng/kg. Với mức giá trên, mỗi kg thịt lợn hơi xuất chuồng, người chăn nuôi hầu như không có lãi.

Ông Hà Ngọc Ân, ngụ xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang phân tích: “Để nuôi 1 con lợn thịt đạt 100kg, tôi phải sử dụng 9 bao thức ăn loại 2 với giá 330.000 đồng/bao và 1 bao thức ăn loại 1 với giá trên 450.000 đồng/bao, riêng giá lợn giống dao động từ 1,6-1,7 triệu đồng/con, tính ra chi phí nuôi 1 con lợn đến lúc xuất bán là gần 5 triệu đồng. Nếu giá bán dịp Tết Nguyên đán vẫn giữ ở mức 5,4 triệu đồng như hiện nay thì người nuôi khó có lãi."

Ông Phạm Kim Đăng cho hay hiện tượng giá lợn hơi giảm ngang hoặc dưới giá thành sản xuất là do sức mua thực phẩm của người dân giảm nhẹ so với trước đây; nguồn cung lợn thịt trong nước tăng vào các tháng 9, tháng 10 và tháng 11 năm 2023 do tình hình chăn nuôi lợn của các doanh nghiệp và trang trại vẫn duy trì ở mức khá cao.

Hơn nữa, người nuôi có tâm lý e ngại dịch tả lợn châu Phi. Cùng với đó, lượng thịt lợn nhập khẩu tăng liên tục trong nửa cuối năm 2023; chưa có cơ chế đảm bảo công bằng, chia sẻ lợi nhuận của các tác nhân trong chuỗi giá trị thịt lợn. Mặc dù giá lợn hơi tại trại giảm nhưng giá thịt tại các siêu thị, các cơ sở, điểm bán lẻ gần như không giảm.

Cùng với đó, chăn nuôi lợn có kết quả tích cực mặc dù vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn do giá lợn hơi thấp, chi phí đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học và phòng dịch cao, giá thức ăn chăn nuôi theo xu hướng giảm nhưng chưa đáng kể và vẫn còn ở mức cao./.

Đẩy mạnh chế biến sâu để mở rộng thị tường xuất khẩu cho thịt lợn Năm 2022, xuất khẩu ngành chăn nuôi chỉ đạt 409 triệu USD, trong đó xuất khẩu thịt lợn, sản phẩm từ thịt lợn chiếm tỷ trọng rất thấp. Ngành chăn nuôi sản xuất được nhiều nhưng xuất khẩu lại còn ít.