Nhật Bản: Đèn LED ứng dụng AI với tuổi thọ cao, ít tiêu thụ điện

Pi Photonics - startup thành lập năm 2006 tại thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka (Nhật Bản) chuyên sản xuất và kinh doanh thiết bị quang học đã giới thiệu một sản phẩm độc quyền “HoloLight,” loại đèn LED ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng tạo ra các mẫu ánh sáng có độ nhận diện cao ngay cả từ khoảng cách xa, có thể ứng dụng đa dạng ở nhiều lĩnh vực trong cuộc sống.



Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, sản phẩm đèn LED “HoloLight”, được công ty phát triển từ năm 2007, hiện đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc và châu Âu. Đèn kết hợp LED độ sáng cao với hệ quang học lớn, cho tuổi thọ gấp khoảng 200 lần, tiêu thụ điện chỉ bằng 1/5 và tỏa nhiệt ít hơn đèn halogen.

Đặc biệt, ánh sáng an toàn cho mắt kể cả khi nhìn trực tiếp. Nhờ đó, “HoloLight” được ứng dụng rộng rãi trong trang trí nghệ thuật, cảnh báo an toàn, điều tiết giao thông, xây dựng dân dụng…



Sản phẩm cũng phát huy hiệu quả trong việc xua đuổi chim sáo đá - loài gây phiền toái ở nhiều khu đô thị Nhật Bản. Thử nghiệm năm 2021 với thiết bị cầm tay “HoloLight Checkers” cho thấy ánh sáng phát ra đã tận dụng đặc tính nhạy sáng của chim, giúp xua đuổi chúng ở khu vực quanh ga Hamamatsu mà không tạo hiệu ứng tiêu cực, do không chiếu trực tiếp vào đàn chim. Kết quả cho thấy, lượng chim tụ tập ở khu vực này đã giảm đáng kể.



Ông Ikeda Takahiro, Giám đốc công ty Pi Photonics trả lời phỏng vấn TTXVN. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Trong lĩnh vực nghệ thuật, năm 2015, “HoloLight” đã lần đầu tiên được sử dụng tại bãi biển Zushi, tỉnh Kanagawa, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật độc đáo mang tên “Night Wave,” với việc mô phỏng màu xanh biếc của sóng biển vào ban đêm.

Sau đó, công ty cũng giới thiệu các tác phẩm tương tự tại nhiều nơi khác, chẳng hạn như như bãi biển Haeundae ở thành phố Busan, Hàn Quốc. Hiện tại, một số doanh nghiệp tại thành phố Hamamatsu cũng đang thuê dịch vụ trang trí ánh sáng đêm bằng đèn LED “HoloLight.”



Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Tokyo, ông Ikeda Takahiro, Giám đốc công ty Pi Photonics, cho biết sản phẩm này đặc biệt hiệu quả khi ứng dụng trong lĩnh vực đảm bảo an toàn lao động.

Với đặc trưng có thể nhận diện tốt trong môi trường có nhiều tiếng ồn, ánh sáng do đèn LED “HoloLight” giúp khoanh vùng khu vực an toàn khi vận chuyển những đồ nặng hoặc di chuyển xe nâng trong kho… Việc tích hợp AI còn cho phép thay đổi màu sắc hoặc hướng di chuyển của vật thể được gắn đèn.



Ông Ikeda cho hay công ty đang tích cực quảng bá sản phẩm đèn LED “HoloLight” rộng rãi hơn đến nhiều quốc gia trên thế giới để mở rộng diện ứng dụng thông qua tham gia nhiều hội chợ, triển lãm.

Vừa qua, công ty cũng có gian hàng giới thiệu sản phẩm tại Vietnam Safety Show 2025 liên quan đến các thiết bị bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Mặc dù giá thành sản phẩm tương đối cao nhưng với nhiều ưu điểm vượt trội, “HoloLight” đang có nhiều triển vọng mở rộng thị trường ở nhiều nước trên thế giới./.

