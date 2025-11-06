'Nhật ký Đặng Thùy Trâm,' 'Thơ Trần Dần' trở lại với độc giả trong diện mạo mới

“Nhật ký Đặng Thùy Trâm,” “Vang bóng một thời,” “Thơ Trần Dần”... là những tác phẩm tiêu biểu mà Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Công ty Nhã Nam lựa chọn để ấn hành phiên bản đặc biệt phục vụ những người yêu sách đẹp.

Ngày 6/11, tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn (Hà Nội), Công ty Nhã Nam ra mắt bộ ấn bản đặc biệt với những tác phẩm được bạn đọc yêu thích trong suốt 20 năm qua.

Mỗi tựa sách phát hành 1.000 bản giới hạn có đánh số, đóng triện kỷ niệm và đánh số thứ tự từ 1 đến 999, biến mỗi cuốn sách trở thành một hiện vật sưu tầm duy nhất. Kèm theo mỗi bản in là một bookmark chân dung tác giả, như lời tri ân gửi đến những người đã tạo nên những tác phẩm xuất sắc ấy.

Các tựa sách được chọn dựa trên 3 yếu tố: Sức ảnh hưởng, sự đón nhận của độc giả và vai trò quan trọng trong từng giai đoạn phát triển của Nhã Nam.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam (trái) và Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên phát biểu tại buổi lễ ra mắt sách. (Ảnh: PV/Vietnam+)

20 tựa sách được chia thành 4 nhóm: Văn học-lịch sử-văn hóa Việt; Văn học nước ngoài; Triết học-lẽ sống; Khoa học-địa chính trị. Trong đó, “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” (in năm 2005) được xem là dấu mốc cho khởi đầu của Nhã Nam. Bên cạnh đó là sự trở lại của những tác phẩm đã vắng bóng trên thị trường sách từ lâu: “Thơ Trần Dần,” “Zarathustra đã nói như thế” (Nietzsche)...

Ngoài ra, những tác phẩm văn học từng tạo nên "cơn sốt" một thời được trở lại trong diện mạo mới: “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” (Luis Sepúlveda), “Lolita” (Vladimir Nabokov), “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” (Rosie Nguyễn), “Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian” (Ocean Vương), “Bước chậm lại giữa thế gian vội vã” (Đại đức Hae-min)...

Và không thể thiếu các tác phẩm kinh điển: “Nhà giả kim” (Paulo Coelho), “Rừng Na Uy” (Haruki Murakami), “Hoàng tử bé” (Antoine de Saint-Exupéry)...

Năm 2025 đánh dấu 20 năm thành lập Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam. Từ cột mốc “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” - cuốn sách nửa triệu bản in ra đời năm 2005 đến hôm nay, Nhã Nam đã xuất bản hơn 20 triệu cuốn sách, trung bình 200 đầu sách mới mỗi năm.

Nhã Nam cũng trở thành đối tác tin cậy của hàng chục đơn vị xuất bản, nhà phát hành và nhiều cơ quan, tổ chức văn hóa, giáo dục trong nước và quốc tế. Hàng trăm tác giả Việt và gần 100 tác giả đoạt các giải Nobel, Goncourt, Renaudot, Man Booker, Pulitzer, Akutagawa,… cũng đã được Nhã Nam giới thiệu tới độc giả Việt Nam./.

