Những dấu hiệu đặc biệt giúp nhận biết lừa đảo qua điện thoại

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân không tin vào những cuộc gọi của các đối tượng tự xưng là Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, nhân viên điện lực…; tuyệt đối không được chuyển tiền.

Đối tượng lừa đảo thường nhắm đến những người cao tuổi, sinh sống ở các vùng quê, ít tiếp cận với thông tin.

