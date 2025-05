Những sai lầm nhiều người thường mắc khi bổ sung protein

Protein động vật hay thực vật tốt hơn? Câu trả lời không đơn giản là “có” hoặc “không." Hiểu rõ ưu-nhược điểm của từng loại và những sai lầm phổ biến khi bổ sung đạm sẽ giúp bạn điều chỉnh chế độ ăn hợp lý, vừa đủ dinh dưỡng, vừa tốt cho sức khỏe lâu dài mà không lo “tiền mất tật mang.”

Nhiều người ăn protein sai cách mà không biết

Ai cũng biết protein quan trọng cho cơ bắp, miễn dịch và sức khỏe tổng thể. Nhưng thực tế, rất nhiều người bổ sung đạm theo cảm tính, dẫn đến những sai lầm đáng tiếc. Dưới đây là 3 sai lầm phổ biến nhất mà bạn cần tránh:

Ăn quá nhiều đạm động vật

Tâm lý “ăn nhiều thịt cho khỏe” khiến không ít người lạm dụng thịt đỏ, nội tạng động vật hoặc các loại thịt chế biến sẵn. Theo khuyến cáo của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), việc tiêu thụ quá nhiều đạm động vật, đặc biệt là thịt đỏ, làm tăng nguy cơ mắc gout, bệnh thận và các bệnh tim mạch.

Nghiên cứu đăng trên BMJ (2023) chỉ ra, những người ăn trên 90g thịt đỏ mỗi ngày có nguy cơ tử vong do tim mạch cao hơn 18% so với người ăn dưới 50g/ngày.

Bỏ qua nguồn protein thực vật

Nhiều người chỉ chăm chăm vào thịt, cá, trứng, sữa mà quên mất rằng các loại đậu, hạt, rau xanh cũng chứa lượng protein dồi dào. Không chỉ cung cấp đạm, nhóm thực phẩm này còn giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và các vi chất có lợi cho tim mạch, tiêu hóa, kiểm soát đường huyết.

Theo Journal of the American Heart Association (2023), người ăn nhiều protein thực vật giảm tới 32% nguy cơ mắc bệnh tim so với nhóm ăn đạm động vật.

Phụ thuộc vào whey protein

Chỉ nên coi whey protein là thực phẩm bổ trợ. (Ảnh: iStock)

Với dân gym hay người muốn tăng cơ nhanh, whey protein là cái tên quen thuộc. Tuy nhiên, nếu tiêu thụ quá nhiều mà không tập luyện đủ, whey dễ gây đầy bụng, khó tiêu và lãng phí vì cơ thể không hấp thụ hết.

Chuyên gia dinh dưỡng Harvard Health khuyến cáo whey nên là thực phẩm bổ trợ, không nên thay thế bữa ăn chính hoặc nguồn đạm tự nhiên từ thực phẩm.

Protein động vật và protein thực vật - loại nào tốt hơn?

Để lựa chọn đúng và kết hợp hợp lý, hãy cùng nhìn bảng so sánh dưới đây:

Tiêu chí

Protein động vật

Protein thực vật

Axit amin thiết yếu

Đầy đủ 9 loại

Thường thiếu 1–2 loại (trừ đậu nành, diêm mạch)

Chất béo

Nhiều chất béo bão hòa (trừ cá béo)

Không chứa cholesterol

Dinh dưỡng đi kèm

Giàu sắt, vitamin B12

Giàu chất xơ, kali, magie, chất chống oxy hóa

Ảnh hưởng sức khỏe

Ăn quá nhiều dễ tăng nguy cơ gout, tim mạch

Ăn đa dạng giúp giảm cholesterol, tốt cho tim, kiểm soát đường huyết



(Ảnh: iStock)

Điểm cộng:

Protein động vật dễ hấp thụ, giàu dinh dưỡng thiết yếu.

Protein thực vật giúp kiểm soát cân nặng, giảm cholesterol và giảm viêm.

Điểm trừ:

Đạm động vật nếu ăn quá nhiều sẽ tăng nguy cơ bệnh lý.

Đạm thực vật thiếu 1–2 axit amin thiết yếu, cần kết hợp nhiều loại thực phẩm để đủ dưỡng chất.

Lời khuyên bổ sung protein khoa học

Kết hợp đa dạng protein động vật và thực vật. Ví dụ: Cơm gạo lứt ăn kèm đậu hũ, salad cá ngừ rắc hạt chia, trứng luộc ăn cùng bông cải xanh hấp.

Người ăn chay hoặc giảm đạm động vật nên chú ý bổ sung thực phẩm giàu vitamin B12 như ngũ cốc nguyên cám tăng cường, sữa hạt bổ sung B12 hoặc viên uống theo chỉ định bác sỹ.

Không nên lạm dụng thực phẩm chức năng chứa protein nếu chế độ ăn hằng ngày đã đủ.

Vậy làm sao để phân bổ các loại protein này hợp lý trong tuần mà không bị đơn điệu hay mất cân đối dinh dưỡng? Bài tiếp theo sẽ gợi ý cho bạn thực đơn 7 ngày đủ lượng protein - kết hợp cân đối giữa đạm động vật và thực vật, vừa hỗ trợ tăng cơ, giảm mỡ, vừa tốt cho tim mạch và tiêu hóa./.

