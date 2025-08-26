NXB Giáo dục VN tặng hơn 1.000 sách cho Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Nhà xuất Bản Giáo dục Việt Nam cho biết đơn vị này vừa trao tặng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh (xã Quảng Điền, thành phố Huế) hơn 1.000 bản sách nhân dịp trường khánh thành thư viện thông minh.

Thư viện thông minh của Trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh được thiết kế theo mô hình hiện đại với không gian rộng rãi, thoáng mát, bao gồm các khu vực chức năng riêng biệt như: Phòng đọc sách truyền thống, khu vực tra cứu điện tử, phòng họp nhóm...

Thư viện được xây dựng trên diện tích 262m², với 15.000 bản sách, được trang bị 20 máy tính phục vụ tra cứu, 2 màn hình tương tác thông minh, 2 đầu đọc nhận diện khuôn mặt ở cửa ra vào.

Thư viện còn lắp đặt hệ thống quản lý sử dụng công nghệ RFID gồm: Cổng từ thư viện RFID Bibliotheca, trạm thủ thư RFID che chắn EU (Cổng từ cho phép kiểm tra an ninh sách đã dán tem từ RFID ra vào thư viện); phần mềm quản lý thư viện Oliver v5 dành cho trung học phổ thông, đảm bảo các yêu cầu về quản lý và nghiệp vụ thư viện, quản lý tài nguyên thông tin thư viện. Ngoài ra, thư viện trang bị thêm nhiều bàn học, kệ sách, máy hút chống ẩm, hệ thống đảm bảo an ninh…

Thư viện có hệ thống quản lý sách tự động, ứng dụng công nghệ hiện đại giúp việc mượn và trả sách nhanh chóng, chính xác. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Điểm nhấn của thư viện là hệ thống quản lý sách tự động, ứng dụng công nghệ hiện đại giúp việc mượn và trả sách nhanh chóng, chính xác. Bên cạnh đó, thư viện còn được trang bị nhiều máy tính và các thiết bị tra cứu thông minh cho phép học sinh dễ dàng tiếp cận với kho tài liệu số phong phú, đa dạng với nhiều đầu sách khác nhau từ sách giáo khoa, đến sách tham khảo, tạp chí... từ khắp nơi trên thế giới.

Thư viện thông minh được thiết kế theo mô hình hiện đại, với không gian rộng rãi, thoáng mát, bao gồm các khu vực chức năng riêng biệt như: phòng đọc sách truyền thống, khu vực tra cứu điện tử, phòng họp nhóm...

Em Cẩm Ly, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh vui mừng cho hay việc trường có một thư viện thông minh với kho tàng sách và tài liệu phong phú giống như trao cho mỗi học sinh một chiếc chìa khóa vạn năng để mở ra vô vàn cánh cửa diệu kỳ. Theo Ly, thư viện đẹp và hiện đại, nhiều sách hay chắc chắn sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho học sinh sau mỗi giờ tan học, lan tỏa phong trào đọc sách sôi nổi trong toàn trường.

“Từ đó, chúng em không chỉ đọc sách một mình mà còn có thể cùng nhau thảo luận, chia sẻ những cuốn sách hay, thành lập các câu lạc bộ sách để cùng nhau phát triển văn hóa đọc trong nhà trường,” Cẩm Ly nói.

Em Cẩm Ly cho biết thư viện mới hiện đại với tài liệu phong phú sẽ giúp lan tỏa văn hóa đọc trong học sinh. (Ảnh: Hiền Thương/Vietnam+)

Theo thầy Trần Dũng – Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh cho hay phát triển văn hóa đọc trong nhà trường là nhiệm vụ quan trọng, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Việc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng sách cho nhà trường thực sự có ý nghĩa to lớn. Trước hết, đây là nguồn tài liệu bổ sung vô cùng thiết thực cho cả thư viện truyền thống và thư viện số của nhà trường.

“Sách được tặng không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của thầy và trò mà còn góp phần mở rộng vốn hiểu biết, bồi dưỡng năng lực tự học, tự đọc, tự sáng tạo,” thầy Dũng chia sẻ.

Trong nhiều năm qua, Nhà xuất bản Giáo dục và Đào tạo luôn đồng hành cùng các nhà trường trong việc nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là đối với lứa tuổi học sinh.

Với sứ mệnh phát triển tri thức và khơi dậy niềm đam mê đọc sách, bên cạnh việc xuất bản những cuốn sách chất lượng, phù hợp với nhu cầu của độc giả, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức các chương trình trao tặng sách tới các thư viện trường học nhằm khuyến khích người dân, đặc biệt là học sinh, tham gia vào các hoạt động đọc sách. Những hoạt động thiết thực này không chỉ nâng cao nhận thức về giá trị của việc đọc sách mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng yêu thích tri thức, từ đó hình thành thói quen đọc sách bền vững trong xã hội./.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ra mắt hai cuốn sách viết về Bác Hồ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho hay đã đặc biệt quan tâm, đầu tư tài chính và công sức trong tất cả các công đoạn xuất bản để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho cả hai cuốn sách.