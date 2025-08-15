Triển lãm sách giáo khoa qua các thời kỳ chào mừng 80 năm Quốc khánh

Sách giáo khoa qua các thời kỳ, từ những bộ sách giáo khoa đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám đến những bộ sách mới nhất theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 sẽ được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trưng bày tại gian hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025)

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho hay đây là các sách đơn vị đã chắt lọc, biên soạn và xuất bản, đồng hành cùng hàng triệu thế hệ học sinh Việt Nam trên con đường chinh phục tri thức.

Đây không chỉ là những cuốn sách, mà còn là minh chứng sống động cho sự phát triển của tư duy giáo dục, sự thích ứng với từng giai đoạn lịch sử của đất nước.

Sách giáo khoa dành cho học sinh dân tộc thiểu số. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh các sách giáo khoa dùng chung trên cả nước còn có các bộ sách giáo khoa dành cho học sinh vùng dân tộc thiểu số.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho hay các sách giáo khoa này không chỉ giúp nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo quyền được học tập cho mọi trẻ em mà còn góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, gìn giữ di sản văn hóa, ngôn ngữ phong phú của các dân tộc Việt Nam, thúc đẩy bình đẳng trong giáo dục và xây dựng một xã hội đa dạng, đoàn kết.

Sản phẩm số và học liệu điện tử cũng sẽ được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cùng với sách giáo khoa giấy truyền thống, các sản phẩm số và học liệu điện tử cũng sẽ được trưng bày tại triển lãm. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho hay đón đầu xu thế chuyển đổi số, đơn vị này đã và đang phát triển mạnh mẽ các sản phẩm điện tử, học liệu số đa dạng và tiện ích.

Những sản phẩm này đã đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy hiện đại đồng thời hỗ trợ tối đa cho giáo viên và học sinh trong việc tiếp cận tri thức mọi lúc, mọi nơi, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế.

Các sản phẩm sách tham khảo đặc biệt của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngoài sách giáo khoa, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng sẽ giới thiệu các sách tham khảo đặc biệt. Đây là những tác phẩm đã đoạt các giải thưởng sách hoặc có giá trị cao về văn hóa, lịch sử, giáo dục…hay những ấn phẩm chuyên sâu về các chuyên ngành, lĩnh vực cụ thể.

Các sách tham khảo đặc biệt thể hiện sự đa dạng trong nội dung các sản phẩm và định hướng phát triển tri thức toàn diện của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Theo lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam, việc tham gia triển lãm không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm tự hào, là cơ hội để khẳng định những đóng góp to lớn của của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vào sự nghiệp "trồng người", vào hành trình xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam tiên tiến, nhân văn, vì một tương lai rạng rỡ của đất nước./.

Cập nhật SKG theo chính quyền 2 cấp: Sửa ít nhất nhưng đảm bảo nhất Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho hay việc điều chỉnh, đưa các thông tin thay đổi vào sách giáo khoa không đơn thuần là cập nhật dữ liệu mà là cả quá trình chuyển hóa mang tính sư phạm và khoa học.