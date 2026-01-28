Phá hiện một hòm đựng súng, lựu đạn khi đi tập thể dục buổi sáng

Xã hội

Bà Phạm Thị Tiến (sinh năm 1950, trú tại tổ dân phố Nhẫm Chợ, phường Vân Hà) sau khi đi tập thể dục về nhà thì phát hiện một hòm đựng đồ bên trong có chứa nhiều súng, lựu đạn, kíp nổ và đạn các loại.

Số vũ khí, vật liệu nổ được bà Phạm Thị Tiến phát hiện và giao nộp. (Nguồn: Báo Bắc Ninh)
Công an phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự phường làm việc và lập biên bản thu hồi, tiếp nhận 328 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại, bao gồm: 1 khẩu súng quân dụng, 2 quả lựu đạn, 80 hạt nổ, 12 kíp nổ, 10 kim hỏa kích nổ, 2 nụ xòe, 165 viên đạn quân dụng, 10 viên đạn thể thao, 46 viên đạn nổ.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 27/1, bà Phạm Thị Tiến (sinh năm 1950, trú tại tổ dân phố Nhẫm Chợ, phường Vân Hà) sau khi đi tập thể dục về nhà thì phát hiện có một hòm đựng đồ, bên trong có chứa nhiều súng, lựu đạn, kíp nổ và đạn các loại...

Bà Tiến đã tự giác gọi điện thoại trình báo với Công an phường, Ban Chỉ huy quân sự phường để thu hồi, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Công an phường Vân Hà tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng thời kêu gọi mỗi người dân chủ động mang các loại vũ khí còn sót lại hoặc phát hiện trong đời sống hằng ngày, với cơ quan công an nơi gần nhất để thu hồi, xử lý theo quy định của pháp luật./.

