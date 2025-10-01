Sáng 1/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo Quân khu 3, Quân đoàn 12 và lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, nguyên lãnh đạo các tỉnh Ninh Bình cũ, Hà Nam cũ, Nam Định cũ qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động cùng 500 đại biểu chính thức đại diện cho trên 240.000 đảng viên của 133 Đảng bộ trực thuộc.

Đại hội có chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác tiềm năng, lợi thế, tăng tốc bứt phá; phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản; phấn đấu đến năm 2030, Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.”

Khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trương Quốc Huy nhấn mạnh Đảng bộ tỉnh Ninh Bình được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất ba Đảng bộ Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.

Cùng với cả nước, trong thời gian ngắn, với quyết tâm cao tổ chức thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị trong tỉnh tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép”: vừa kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy theo đơn vị hành chính mới sau sắp xếp, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả, phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp.

Đại hội có trách nhiệm thẳng thắn kiểm điểm, đánh giá toàn diện, khách quan các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển tỉnh Ninh Bình trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Báo cáo Chính trị của Đảng bộ tỉnh trình Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tập trung quyết liệt thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hợp nhất đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức lại không gian phát triển, kết nối giao thông, khai mở những hành lang phát triển mới.

Sau hợp nhất, tỉnh có quy mô nền kinh tế đạt 352.164 tỷ đồng, thu ngân sách năm 2025 ước đạt 75.219 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân giai đoạn 2020-2025 ước đạt 9,26%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 89,45 triệu đồng; khách du lịch đạt 18 triệu lượt. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2020-2025 giảm xuống còn 0,96%.

Tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030. Công bố các quyết định của Bộ Chính trị chỉ định các đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình gồm 100 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 25 đồng chí.

Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030 được chỉ định gồm các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Lê Quốc Chỉnh, Phạm Quang Ngọc và Mai Văn Tuất.

Ông Đặng Xuân Phong sinh năm 1972, quê quán tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ; trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn Tiến sỹ Kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp, Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Đặng Xuân Phong đã có nhiều năm công tác tại tỉnh Lào Cai và Vĩnh Phúc (cũ). Ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) từ 1/2025 đến 30/6/2025; được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (mới) từ 1/7/2025.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định cho các đồng chí được Bộ Chính trị điều động, chỉ định.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Lê Minh Hưng chia sẻ những ngày vừa qua, liên tiếp các cơn bão, nhất là bão số 10 ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều địa phương trong cả nước, trong đó, Ninh Bình là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề.

Ông Lê Minh Hưng chuyển lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình; mong các đồng chí và bà con vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, động viên, giúp đỡ nhau ổn định cuộc sống, tiếp tục vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I. Các đồng chí thực hiện nghiêm túc, bài bản theo đúng tinh thần Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đoàn kết, nỗ lực đổi mới, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công nhiệm vụ của nhiệm kỳ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được đẩy mạnh và có chuyển biến tích cực; triển khai nghiêm túc, quyết liệt chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, tạo bước chuyển có ý nghĩa chiến lược đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình nói riêng, cả nước nói chung.

Kinh tế có bước tăng tốc vượt bậc. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, các chính sách an sinh xã hội được tăng cường, phúc lợi xã hội được mở rộng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao.

Những kết quả Đảng bộ và nhân dân Ninh Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua rất đáng tự hào, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Ninh Bình tiếp tục giữ vững, củng cố, vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, như lời Bác căn dặn trước lúc đi xa “phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Ðảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.”

Tỉnh phải xác định xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ cốt lõi, then chốt của then chốt; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả...

Ninh Bình cần chủ động nghiên cứu các mô hình, động lực tăng trưởng mới trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo đúng chủ trương, định hướng của Nghị quyết số 57. Tỉnh tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo ra những đột phá về kinh tế, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bình quân hằng năm từ 11% trở lên.

Ông Lê Minh Hưng đặc biệt lưu ý là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng, cửa ngõ của Đồng bằng sông Hồng và nằm trong vùng phát triển của Thủ đô Hà Nội, Ninh Bình cần tập trung củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Tỉnh chủ động xử lý tốt các vấn đề dân tộc, tôn giáo; phát hiện và xử lý kịp thời tình huống phát sinh, đảm bảo ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Ngoài phát huy nội lực, tỉnh cần chủ động tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban, bộ, ngành, địa phương trong cả nước.

Nhân Đại hội hôm nay, ông Lê Minh Hưng đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, thường xuyên phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Ninh Bình thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Chiều cùng ngày, tại Đại hội diễn ra nhiều nội dung quan trọng, trong đó công bố các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định: Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030 và Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Ban tổ chức trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu Đại hội vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu Đại hội vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng và bế mạc Đại hội./.

Ninh Bình phấn đấu đến năm 2030 thu ngân sách đạt trên 100.000 tỷ đồng Tỉnh Ninh Bình phấn đấu đến năm 2030 thu ngân sách trên địa bàn đạt 100.000 tỷ đồng trở lên; số lượng khách du lịch đạt 30 triệu lượt; số hộ nghèo giảm còn dưới 1%...