Phát biểu của Tổng Bí thư ở Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945-7/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945-7/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam!

Thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động; các tướng lĩnh, sỹ quan, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị qua các thời kỳ, các đại biểu, khách quý và bạn bè quốc tế.

Thưa các đồng chí!

Hôm nay, trong dư âm hào hùng của buổi lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi rất vui mừng đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân” của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí thương binh, gia đình liệt sỹ, cựu chiến binh cùng toàn thể các tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, nhân viên, chiến sỹ, người lao động của Bộ Tổng Tham mưu qua các thời kỳ; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị những tình cảm sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí!

Để củng cố sức mạnh đội quân cách mạng non trẻ ra đời chưa tròn 1 năm, Bác Hồ, vị cha già kính yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân đã chỉ đạo tổ chức thành lập ngay cơ quan tham mưu chiến lược của quân đội nhân dân Việt Nam nhằm thống nhất chỉ huy các lực lượng vũ trang trong cả nước để chuẩn bị cho công cuộc kháng chiến, kiến quốc về lâu dài.

Quyết định thành lập Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 07/9/1945 là sự kiện lịch sử đánh dấu bước trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngay sau khi được thành lập, Bộ Tổng Tham mưu đã tiến hành chỉ đạo triển khai ngay những công việc quan trọng, cấp bách như: tổ chức bộ đội Nam tiến chi viện cấp tốc cho chiến trường Nam Bộ, Nam Trung Bộ; đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng; đánh bại chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp; xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang nhân dân và chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến trường kỳ của quân và dân ta.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trải qua cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Bộ Tổng Tham mưu đã được rèn luyện, thử thách và ngày càng lớn mạnh, thực sự trở thành một cơ quan chỉ huy, tham mưu chiến lược của Quân đội ta. Từ chỉ đạo phát triển chiến tranh du kích, đến đẩy mạnh tác chiến hợp đồng cấp chiến dịch, chiến lược, xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân rộng khắp. Những chiến thắng có ý nghĩa quan trọng như chiến dịch Biên giới năm 1950, chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là trận quyết chiến chiến lược ở Điện Biên Phủ, đã thể hiện tài mưu lược của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong cuộc đối đầu với quân xâm lược, Bộ Tổng Tham mưu đã tập trung chỉ đạo xây dựng thế trận chuyển miền Bắc từ thời chiến sang thời bình; lập kế hoạch phòng thủ bảo vệ miền Bắc; thực hiện chấn chỉnh và thống nhất toàn quân về tổ chức, trang bị, huấn luyện chính quy. Nắm chắc và đánh giá đúng âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mỹ và ngụy quân Sài Gòn, Bộ Tổng Tham mưu đã tham mưu, đề xuất kịp thời với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo chuyển đổi phương thức đấu tranh ở miền Nam, kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị trên ba vùng chiến lược; xây dựng các phương án tác chiến, mở một số tuyến đường vận chuyển chiến lược, bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ chi viện lực lượng, vũ khí và phương tiện cho chiến trường miền Nam.

Những thắng lợi to lớn làm chuyển biến cục diện, tạo bước ngoặt quyết định trên chiến trường như: cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, Chiến dịch Đường 9-Nam Lào năm 1971, cuộc tiến công chiến lược trên chiến trường miền Nam năm 1972, chiến dịch phòng không bảo vệ Hà Nội cuối năm 1972, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã thể hiện tài mưu lược, tham mưu với Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng có những quyết sách chiến lược đúng đắn, chính xác và kịp thời trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Bước sang thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Bộ Tổng Tham mưu đã tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo chuyển hướng chiến lược từ thời chiến sang thời bình; từ nhiệm vụ xây dựng, chiến đấu sang sẵn sàng chiến đấu và tham gia lao động sản xuất, xây dựng đất nước; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt đã tham mưu, chỉ đạo, chỉ huy quân và dân ta giành thắng lợi trong các cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong thời kỳ đổi mới, phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, tiếp tục thực hiện tốt chức năng là “cơ quan đầu não của quân đội," Bộ Tổng Tham mưu đã kịp thời đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ; tham mưu nghiên cứu, xây dựng các chiến lược, đề án, dự án luật quan trọng về quân sự, quốc phòng...

Với vai trò chỉ đạo chiến lược về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, Bộ Tổng Tham mưu đã chủ động nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh tổ chức biên chế Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục-đào tạo; chỉ đạo tổ chức các cuộc diễn tập quy mô lớn, góp phần nâng cao sức mạnh, trình độ chỉ huy, hiệp đồng tác chiến quân, binh chủng, năng lực sản xuất, sử dụng các loại vũ khí trang bị kỹ thuật; nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội và Dân quân tự vệ; đẩy mạnh nghiên cứu phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chủ động tham mưu, chỉ đạo tăng cường hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại quốc phòng, củng cố lòng tin chiến lược, nâng cao sức mạnh quốc gia, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu đã chủ động, tích cực chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt công tác phòng thủ dân sự, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là phòng, chống dịch bệnh COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn… góp phần tô thắm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ."

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)

Trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo Quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, làm hồi sinh đất nước Chùa Tháp; sát cánh giúp cách mạng Lào đánh bại chiến tranh phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ chính quyền và thành quả cách mạng, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Tham mưu, chỉ đạo quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tham gia xử lý các tình huống an ninh phi truyền thống tại một số quốc gia: Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar...

Những thành tích, chiến công của Bộ Tổng Tham mưu luôn thể hiện đỉnh cao về nghệ thuật quân sự và chỉ đạo chiến tranh nhân dân của Đảng ta; thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tài thao lược và sự vận dụng sáng tạo truyền thống đánh giặc “lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn," “biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng."

Thưa các đồng chí và các bạn,

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, phát triển và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; được sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ tận tình của cấp uỷ, chính quyền, Nhân dân cả nước; kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của Quân đội, của dân tộc Việt Nam anh hùng, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, nhân viên, chiến sỹ, người lao động Bộ Tổng Tham mưu đã phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam, lập nên nhiều chiến công và thành tích xuất sắc trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; xứng đáng là cơ quan chỉ huy tham mưu cao nhất của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam, xứng đáng với truyền thống “Trung thành-Mưu lược, Tận tụy-Sáng tạo, Đoàn kết-Hiệp đồng, Quyết chiến-Quyết thắng."

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng những thành tích to lớn, sự trưởng thành vượt bậc và truyền thống vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân trong suốt 80 năm qua; chúc mừng đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Thưa các đồng chí và các bạn,

“Dựng nước phải đi đôi với giữ nước” là bài học lịch sử, truyền thống quý báu của ông cha ta. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự báo; các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, cấp bách cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trong đó, có nhiệm vụ xây dựng Bộ Tổng Tham mưu xứng đáng là cơ quan chỉ huy, tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu chiến lược, chỉ huy, chỉ đạo Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi đề nghị các đồng chí tập trung thực hiện tốt một số nội dung công tác sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kế thừa và phát huy tinh hoa nghệ thuật quân sự dân tộc, tiếp thu có chọn lọc, vận dụng sáng tạo khoa học công nghệ quân sự tiên tiến trên thế giới, đưa nền khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam phát triển lên tầm cao mới. Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật; triển khai có hiệu quả các chiến lược, các chủ trương, chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng.

Tập trung xây dựng, nâng cao năng lực toàn diện, chủ động, nhạy bén trong nghiên cứu, dự báo sớm tình hình, nhất là những động thái, xu hướng điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, tình hình Biển Đông... Kịp thời tham mưu, đề xuất về hoạch định đường lối chiến lược, sách lược; giải quyết tốt các mối quan hệ quốc tế, chủ động ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột; chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng nắm, dự báo, đánh giá tình hình.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan Khu trưng bày ấn phẩm Quốc phòng. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Tiếp tục nâng cao hiệu quả kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc. Xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hai là, tăng cường chỉ huy, chỉ đạo toàn quân thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, hoạt động tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng. Tiến hành điều chỉnh thế bố trí chiến lược, kế hoạch, phương án tác chiến, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chỉ đạo thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất của Quân đội nhân dân; tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của Nhân dân trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa, dịch bệnh, môi trường và xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình.

Ba là, tiếp tục quán triệt, nắm vững định hướng xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng, xây dựng Quân đội có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Tham mưu hiện thực hóa, cụ thể hóa để thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng Quân đội hiện đại với lộ trình, bước đi, tiêu chí cụ thể, thiết thực, chắc chắn, khả thi; kịp thời có giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt; quan tâm đầu tư thích đáng bảo đảm vũ khí trang bị cho các lực lượng tiến lên hiện đại.

Xây dựng, nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; chú trọng xây dựng hải đội dân quân thường trực, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.

Tham mưu, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 3488 của Quân uỷ Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả chỉ huy, chỉ đạo, quản lý điều hành trong Bộ Quốc phòng.

Bốn là, coi trọng xây dựng Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ tham mưu chiến lược, chuyên gia đầu ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, thực sự tiêu biểu về phẩm chất; có tầm tư duy chiến lược, nhạy bén, sắc sảo, linh hoạt trong nắm bắt, xử lý tình hình và có trình độ, năng lực tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Với những thành tích, chiến công và truyền thống hào hùng trong suốt 80 năm qua, tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sỹ và người lao động Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ ngày càng trưởng thành, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mãi xứng đáng với niềm tin tưởng, yêu mến của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Một lần nữa xin chúc mừng Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; Chúc các đồng chí, các bạn có mặt ngày hôm nay luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng cảm ơn các đồng chí./.

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Tổng Bí thư: Phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu vận dụng sáng tạo khoa học công nghệ quân sự tiên tiến trên thế giới, đưa nền khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam phát triển lên tầm cao mới.