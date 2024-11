Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực giới

Các đại biểu phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hôm nay 15/11, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Công an và Cơ quan của Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức Lễ Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.”

Phát biểu phát động tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định việc tập trung vào phát triển hệ thống an sinh xã hội bao trùm, đa dạng, nâng cao khả năng tiếp cận của các nhóm đối tượng, nhất là người yếu thế, dễ bị tổn thương, phụ nữ và trẻ em, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội là nhiệm vụ quan trọng của ngành lao động, thương binh và xã hội trong nhiều năm qua và là một trong những ưu tiên trong thời gian tới.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng bày tỏ mong muốn các bộ, ngành, cơ quan, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, tổ chức, đoàn thể, các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước, các cơ quan truyền thông và mỗi người dân cùng cam kết, tham gia và có hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả đối với công tác bình đẳng giới, vì sự phát triển phồn vinh, hạnh phúc của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội.

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Điểm nhấn của lễ phát động năm nay chính là sự chung tay, vào cuộc của các cơ quan, đơn vị trong lực lượng công an nhân dân thông qua việc phối hợp tổ chức lễ phát động và cam kết thực hiện công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Tại buổi lễ phát động, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: “Trong những năm qua, Bộ Công an luôn quan tâm, chỉ đạo lực lượng Công an các cấp chủ động phối hợp với các đơn vị, bộ ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan phát hiện sớm, can thiệp và xử lý kịp thời các vụ bạo lực trên cơ sở giới, môi giới hôn nhân bất hợp pháp và bảo vệ nạn nhân; phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm mua bán người; phối hợp tổ chức ký kết và thực hiện các quy chế phối hợp liên ngành liên quan đến công tác phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới. Những nhiệm vụ này sẽ tiếp tục được triển khai trong lực lượng công an nhân dân trong thời gian tới."

Trong những năm qua, với sự chung tay, phối hợp của các bộ, ngành, cơ quan ở trung ương và địa phương, công tác bình đẳng giới trong thời gian qua đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ Đảng các cấp trong các nhiệm kỳ đều tăng. Có 59% các bộ, cơ quan ngang bộ có lãnh đạo chủ chốt là nữ. 74,6% chính quyền địa phương cấp tỉnh có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 30,26% cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực.

Đến nay, khoảng cách giới trong tất cả các cấp giáo dục được thu hẹp; hệ thống dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới được mở rộng và nâng cao chất lượng; vai trò, vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế được nâng cao, ngày càng có nhiều gương mặt nữ doanh nhân và nữ giám đốc điều hành tiêu biểu của Việt Nam được các diễn đàn kinh tế thế giới ghi nhận và tôn vinh.

Theo Báo cáo khoảng cách giới toàn cầu năm 2024 do Diễn đàn kinh tế thế giới công bố, chỉ số xếp hạng về bình đẳng giới của Việt Nam năm 2024 đứng thứ 72/146 quốc gia, tăng 11 bậc so với năm 2022. Ngày 9/4/2024, Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên hợp quốc đã bầu Việt Nam vào Hội đồng Chấp hành Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) nhiệm kỳ 2025-2027, khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thay mặt các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam, bà Paulines Tamasis, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết tổ chức này đang hỗ trợ nâng cao năng lực của lực lượng công an Việt Nam trong việc xử lý các vụ việc hiệu quả, đảm bảo quy trình điều tra thân thiện với trẻ em, thân thiện với nạn nhân, nhạy cảm về giới và đáp ứng giới.

“Thông qua các hoạt động hợp tác, chúng tôi mong muốn lực lượng công an được trang bị đầy đủ và được đào tạo để mang lại sự tự tin, an toàn cho phụ nữ và trẻ em khi trình báo và tìm kiếm trợ giúp từ các cơ quan chức năng,” bà Paulines Tamasis nói.

Các đại biểu tham gia diễu hành tại lễ phát động. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Năm 2024, chủ đề của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới thể hiện ưu tiên và nội dung trọng tâm của Việt Nam hiện nay trong việc thúc đẩy bình đẳng giới thực chất, nhằm phát huy năng lực, vai trò, tiềm năng của phụ nữ và nam giới cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.

Lễ phát động Tháng hành động là sự kiện mở đầu cho chiến dịch truyền thông cao điểm về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024 trên phạm vi toàn quốc. Ngay sau Lễ phát động có các sự kiện bên lề được tổ chức như diễu hành, đồng diễn võ thuật của lực lượng Công an nhân dân và hàng ngàn hoạt động hưởng ứng Tháng hành động được các cơ quan, đơn vị đồng loạt tổ chức tại các địa phương trong cả nước./.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 hằng năm. 100% các địa phương và nhiều bộ ngành, cơ quan trung ương đã xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động.