Philippines khẩn trương sơ tán dân, ứng phó bão Fung-wong đang tiến gần

Chiều 8/11, lực lượng chức năng Philippines đã tạm ngừng hoạt động tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân của cơn bão Kalmaegi để nhanh chóng sơ tán người dân tại khu vực duyên hải, ứng phó với bão Fung-wong đang dần mạnh lên ngoài khơi và có khả năng đạt cấp độ siêu bão trước khi đổ bộ vào nước này tối 9/11.

Theo Cơ quan Dịch vụ Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA), các nhà khí tượng học nước này cảnh báo bão Fung-wong có phạm vi ảnh hưởng rất lớn, với bán kính có thể bao trùm "gần như toàn bộ đất nước."

Tâm bão Fung-wong hiện được xác định cách phía Đông thành phố Borongan ở Eastern Samar 680km và đang di chuyển về phía Tây với tốc độ 35 km/h. Sức gió tối đa gần tâm bão đạt 140 km/h và giật tới 170 km/h.

Nhà khí tượng học Benison Estareja cảnh báo bão có thể trút xuống lượng mưa lớn, lên tới 200mm hoặc cao hơn, gây lũ lụt diện rộng không chỉ ở các vùng trũng thấp.

Trong khi đó, PAGASA cảnh báo nước dâng do bão nguy hiểm có thể vượt quá 3m trong 48 giờ tới tại khu vực ven biển ở Luzon và Visayas, trong đó có khu đô thị Manila, Catanduanes, Cagayan và Bataan.

Tại tỉnh ven biển Aurora, nơi bão Fung-wong dự kiến đổ bộ vào cuối ngày 9/11 hoặc sáng sớm 10/11, các đội cứu hộ đang đi đến từng hộ dân để khuyến khích mọi người di chuyển đến vùng cao hơn.

Xa hơn về phía Nam, trên đảo nhỏ Catanduanes - nơi được cảnh báo có thể “đối mặt” trực tiếp với bão, người dân đang thực hiện các biện pháp truyền thống như dùng dây thừng lớn neo chặt mái nhà để tránh bị thổi bay.

Còn tại tỉnh Cebu, công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân bão Kalmaegi đã phải tạm ngừng từ 15h giờ ngày 8/11 theo giờ địa phương.

Cebu là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất của bão Kalmaegi, chiếm 70% trong số 204 người thiệt mạng ở Philippines do bão. Cơ quan chức năng địa phương cho biết số người mất tích có thể còn tăng ngoài con số 57 người đã được xác định, do còn nhiều khu vực bị phong tỏa.

Hiện, chính quyền các tỉnh nằm trên đường đi của bão Fung-wong đang tập trung mọi nỗ lực để ngăn ngừa thương vong tương tự, với hy vọng không có thêm người thiệt mạng trong thảm họa lần này./.

Từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay một cơn bão mạnh đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, tên quốc tế là Fung-wong.