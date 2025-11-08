Philippines: Bão Uwan có thể nhanh chóng mạnh lên thành siêu bão vào tối 8/11

Sáng 8/11, Cơ quan Khí tượng Thủy văn Philippines (PAGASA) cho biết cơn bão Uwan (tên quốc tế Fung-Wong) đã mạnh thêm và đang di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc trên vùng biển Philippines, phía Đông vùng Đông Visayas.

PAGASA ước tính, vào lúc 4h sáng, tâm bão Uwan nằm cách vùng Đông Visayas khoảng 985km về phía Đông, với sức gió duy trì tối đa 130 km/h ở gần tâm và giật lên tới 160 km/h. Áp suất trung tâm là 965 hPa.

Bão đang di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc với tốc độ 25 km/h và có đường kính vùng mây bao phủ rộng tới 780km tính từ tâm bão.

PAGASA đã nâng cảnh báo bão lên cấp 2 trong ít nhất 24 giờ tới do bão có thể gây tác động nhỏ đến trung bình tại các tỉnh đảo Catanduanes thuộc đảo Luzon và một số địa phương ở phía Đông Bắc tỉnh Samar thuộc Đông Visayas.

PAGASA dự báo bão Uwan có thể nhanh chóng mạnh lên thành siêu bão vào tối 8/11 hoặc sáng sớm 9/11, với cấp độ cảnh báo cao nhất có thể đạt tới cấp 5, trong quá trình di chuyển.

Ngoài ra, cần đề phòng nguy cơ nước dâng quá 3m trong vòng 48 giờ tới tại các khu vực ven biển trũng thấp thuộc Isabela, Aurora, Quezon (gồm quần đảo Polillo), Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Bắc Samar và Đông Samar.

Cảnh báo gió mạnh đang có hiệu lực đối với các vùng biển phía Bắc và phía Đông Luzon, cùng với vùng biển phía Đông Visayas. Nguy cơ biển động dữ dội, sóng cao tới 14m ở ngoài khơi phía Đông Catanduanes và 10m ngoài khơi Albay và Sorsogon.

Tất cả các tàu thuyền, đặc biệt là loại nhỏ và chạy máy, được khuyến cáo nên ở lại cảng cho đến khi điều kiện thời tiết được cải thiện./.

Gần 190 người thiệt mạng tại Philippines do siêu bão Kalmaegi Trong nỗ lực khắc phục hậu quả do siêu bão Kalmaegi gây ra, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã đến thăm các trung tâm sơ tán, phân phát hàng cứu trợ.