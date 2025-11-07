Miền Trung tan hoang sau bão Kalmaegi: Ít nhất 8 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà hư hại

Bão Kalmaegi quét qua các tỉnh miền Trung tối 6/11, gây thiệt hại nặng nề với ít nhất 8 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà sập hoặc tốc mái, nhiều khu vực bị mất điện và chia cắt giao thông.

Bản tin 60s ngày 7/11/2025 gồm những nội dung sau:

Miền Trung tan hoang sau bão Kalmaegi.

Huế chính thức khép lại đợt mưa lũ lịch sử kéo dài gần một tháng.

TP.HCM ngập sâu trong ngày triều cường đạt đỉnh khiến giao thông tê liệt.

Cửa hàng chụp ảnh thông tin sau vụ lộ clip nhạy cảm của khách hàng nữ.

Tiếp tục xuất hiện clip nữ sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh trường học ở TP.HCM.

Israel không kích miền Nam Liban, lo ngại xung đột leo thang trở lại.

Nga bác bỏ cáo buộc liên quan đến UAV xuất hiện trên không phận Bỉ.

Tổng thống Cameroon Paul Biya tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 8 ở tuổi 92./.